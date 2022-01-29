Естественная убыль населения в 2021 году стала рекордной в новой истории РФ

© KM.RU, Алексей Белкин

Естественная убыль населения в 2021 году впервые в истории современной России достигла 1,04 млн человек. Последний раз показатель приближался к этому уровню в 2000 году. 

Численность постоянного населения в стране на 1 января 2022 года составила 145,478 млн человек, снизившись за год почти на 693 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Прежний максимум был в 2002 году — минус 686 тыс. человек.

В целом убыль населения России фиксируется четвертый год подряд. За этот период население страны сократилось на 1,4 млн человек.

Динамика численности населения складывается из естественного прироста/убыли (количество родившихся минус количество умерших) и чистого притока/оттока международных мигрантов. По данным Росстата на 28 января, естественная убыль населения в 2021 году достигла 1,04 млн человек. Предыдущий максимум в современной России был поставлен в 2000 году — минус 958,5 тыс. 

Смертность в 2021 году увеличилась на 15,1%, до 2,44 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек — минимум с 2002 года.

 

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