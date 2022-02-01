Организаторы ЕГЭ внесли изменения в экзамен по математике

14:15 1.02.2022

Рособрнадзор опубликовал изменения в экзаменационных материалах ЕГЭ по математике на 2022 год. В этом учебном году будет новый порядок заданий и максимальный первичный балл, рассказали 31 января в пресс-службе ведомства.

Изменения затронули как базовый уровень экзамена, так и профильный. В экзаменационные материалы базового уровня добавлена одна практико-ориентированная текстовая задача, а также «усилен практико-ориентированный акцент в заданиях по геометрии». В профильном уровне убрали некоторые задания базового уровня сложности и добавили задачи, «позволяющие лучше дифференцировать выпускников по уровню подготовки», говорится в релизе.

Вместо ряда базовых заданий по алгебре и геометрии решено добавить задачи повышенного уровня сложности — алгебраическое задание с использованием графика функции и задание по теории вероятности. В Рособрнадзоре отметили, что обновленные контрольные измерительные материалы ЕГЭ по большей части ориентированы не на проверку предметных знаний, а на умение их использовать для решения различных познавательных и практических задач.

В соответствии с расписанием, учащиеся 11-х классов смогут досрочно сдать предмет с 21 марта по 18 апреля. Основной период сдачи вместе с резервными днями — с 26 мая по 2 июля. Дополнительный период сдачи предусмотрен в начале сентября.