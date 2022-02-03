Роспотребнадзор не сможет установить организаторов митинга в Чечне

12:42 3.02.2022

В Роспотребнадзоре заявили, что не смогут установить организаторов несанкционированного 400-тысячного митинга в Чечне, где накануне прошла массовая акция против семьи экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

«Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», - заявили газете «Коммерсант» в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кремле, «Единой России», партийной комиссии по этике, а также пресс-службе Госдумы не решились прокомментировать угрозы депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который поклялся отрезать головы родственникам бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен вмешиваться в эту ситуацию.