Роспотребнадзор не сможет установить организаторов митинга в Чечне
В Роспотребнадзоре заявили, что не смогут установить организаторов несанкционированного 400-тысячного митинга в Чечне, где накануне прошла массовая акция против семьи экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.
«Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», - заявили газете «Коммерсант» в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Кремле, «Единой России», партийной комиссии по этике, а также пресс-службе Госдумы не решились прокомментировать угрозы депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который поклялся отрезать головы родственникам бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен вмешиваться в эту ситуацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бандитам Чечни дали полную свободу на самостийность и платили громадную за лояльность кремлю (не России, но за счет ее народа) соответствующую дань, но так долго продолжаться не могло...Так бывает всегда.
Современным чиновникам кремля не дано понять принципа возможного содружества людей с разными жизненными укладами в своем дальнейшем объединенном развитии, они доверились случайным "лояльными" для себя людьми, традиционно ненавидящим российскую нацию. Такую настоящую, пусть даже для начала временную бытовую лояльность, могла сотворить только демократия США и Россия во времена Сталина. Гениальный Сталин в своей идее сближений нация в СССР, шел очень осторожно к разрешению этой сложнейшей задачи (Джугашвили, Джуга в некоторых исследованиях - Сталь), но ему не хватило времени.
Мне очень привлекательны в этом направлении исследования гениального украинского журналиста Димы Комарова.
Очень интересное заявление. Митинг стал потребительским товаром ? Может быть Роспотребнадзор и ГИБДД заменит? Министерство здравоохранения уже заменил. Похоже царь то не настоящий !
Слышь ты усатый, а не пойти ли тебе на х...? И не забудь своего пахана! Вообще уже з...ли!
В Роспотребнадзоре заявили, что не смогут установить организаторов несанкционированного 400-тысячного митинга в Чечне,
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не ну реально, это что - новая ВЧК такая в рф?
КАКОЕ отношение регулатор над торговками на базаре имеет отношение к классическим обязанностям спецслужб?
или это все таки спецлслужба - тогда она создана на каком основании?
Орать на каждом углу, что все русские- скоты и прирожденные рабы и что их надо всех поубивать, Вы можете вполне безопасно. В худшем случае Вас немного пожурят.