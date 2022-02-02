В Кремле и ЕР не стали комментировать угрозы Делимханова отрубать головы

15:45 2.02.2022

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов поклялся отрезать головы родственникам бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном накануне в Instagram.

"Знайте, что днём и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьём вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведёт это видео на русский язык ⟨…⟩ Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь Аллахом, мы отрубим ваши головы! ⟨…⟩ И даже если все законы на земле будут против нас, то мы все равно разберемся с вами! Пусть за это нас посадят, убьют или взорвут ядерной бомбой", - приводит перевод Znak.com.

Издание обратилось к двум носителям чеченского языка, которые подтвердили, что Делимханов сказал именно то, что приведено в цитате.

В Кремле, "Единой России", партийной комиссии по этике, а также пресс-службе Госдумы не решились прокомментировать угрозы Делимханова.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен вмешиваться в эту ситуацию. По его словам, оценку словам парламентария должен дать не Кремль, а думский комитет по этике.

"Давать оценку действиям депутата — это не наша функция, это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой. Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы",— приводит слова Пескова "Коммерсант". Также он отметил, что Владимир Путин не планирует сейчас встречаться с Рамзаном Кадыровым.

В пресс-службе фракции ЕР в Госдуме пообещали "уточнить информацию". В комиссии ЕР по этике пока также воздержались от каких-либо комментариев, сославшись на незнание чеченского языка.

Угрозы депутата Делимханова прокомментировал первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (фракция КПРФ). "Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы - нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия", - сказал Арефьев "Интерфаксу".