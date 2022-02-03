Путин провел встречу с Кадыровым в Москве

11:36 3.02.2022

Президент России Владимир Путин пообщался в Москве с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым накануне поздно вечером, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кадырова. Издание обратило внимание на отсутствие этой новости на сайте Кремля. На сайте главы Чечни новость о встрече проиллюстрирована фотографией, сделанной на встрече с Путиным в 2017 году.

Темой встречи была социально-экономическая ситуация в регионе. Глава Чечни отметил, что принимаемые под руководством Путина меры позволяют Чечне сохранять темпы развития, несмотря на пандемию коронавируса.

«Больницы обеспечены лекарствами, кислородом, коечным фондом и средствами защиты в полном объеме. Успешно выполняется программа вакцинации», — рассказал Кадыров.

Он также сообщил о росте основных экономических показателей. Так, уточнил глава Чечни, «увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства». «Вырос объем инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 млрд руб. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 млрд руб. с созданием 11 тыс. рабочих мест», — добавил он.

Кроме того, благодаря принятым мерам уровень безработицы в республике понизился до 8%, а уровень дотационности бюджета с 2014 года — с 69,6 до 42,4%, сообщил Кадыров.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что встреча главы государства с Рамзаном Кадыровым не планируется.