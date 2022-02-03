Путин провел встречу с Кадыровым в Москве

Президент России Владимир Путин пообщался в Москве с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым накануне поздно вечером, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кадырова. Издание обратило внимание на отсутствие этой новости на сайте Кремля. На сайте главы Чечни новость о встрече проиллюстрирована фотографией, сделанной на встрече с Путиным в 2017 году.

Темой встречи была социально-экономическая ситуация в регионе. Глава Чечни отметил, что принимаемые под руководством Путина меры позволяют Чечне сохранять темпы развития, несмотря на пандемию коронавируса.

«Больницы обеспечены лекарствами, кислородом, коечным фондом и средствами защиты в полном объеме. Успешно выполняется программа вакцинации», — рассказал Кадыров.

Он также сообщил о росте основных экономических показателей. Так, уточнил глава Чечни, «увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства». «Вырос объем инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 млрд руб. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 млрд руб. с созданием 11 тыс. рабочих мест», — добавил он.

Кроме того, благодаря принятым мерам уровень безработицы в республике понизился до 8%, а уровень дотационности бюджета с 2014 года — с 69,6 до 42,4%, сообщил Кадыров.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что встреча главы государства с Рамзаном Кадыровым не планируется.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2022, 15:53
    Гость: Хоть робко "повелел" бы султанчику царёк,

    Чтоб смеющим перечить он головы не сёк:
    "Вассал" демонстративно Закон тем нарушает,
    Что за инакомыслие расправой угрожает!

  5. 03.02.2022, 14:49
    Гость: Интересно

    Не планировал,но встретился.Заставили, что-ли?Вот тебе и президент,как так-то.

Все комментарии (19)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Естественная убыль населения в 2021 году стала рекордной в новой истории РФ
«Со стороны российского МИДа после выдвижения требований о "гарантии безопасности" прозвучала фраза, насторожившая даже США»
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
МИД Британии пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности
«Лютый беспредел творится в Троицке»: бандиты захватили государственный лес
«Лютый беспредел творится в Троицке»: бандиты захватили государственный лес?
Избранное
Историки и демография
Минус один миллион за год: «оптимизированная» медицина бьет по демографии
Образ будущего - национализация элит и самодержавие?
Кинопремьера «Зоя»: Развенчание развесистой лжи
Война в Карабахе. Фактор Эрдогана. Часть 3
Меркель подтолкнула Путина к поглощению Беларуси
«Пикник», 12 декабря, Арена КТЗ (Калуга)
Сергей Галанин «Любовь, алкоголь и весна. Часть 1. Дуэты»
«Дикая армия» Владимира Путина. Туристы с автоматом на шее
Оргазм Нострадамуса «Смерть аморала. Live»
Псориаз: симптомы, причины, диагностика и лечение заболевания