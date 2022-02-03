Кадыров о встрече с Путиным: президент всегда поддерживает нас

16:35 3.02.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с президентом Владимиром Путиным, которая прошла в Москве в ночь на 3 февраля, записал видео из Дома Правительства РФ.

По выражению лица лидера Чечни видно, что он остался доволен встречей, сам он назвал ее "доброй". "Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы,... как всегда ,нужно было личное участие президента. <...> Наш многоуважаемый президент господин Владимир Владимирович всегда поддерживает нас, мы этому рады. Служим народу, служим президенту на все 100%", - сказал глава Чечни.

Рамзан Кадыров пояснил, что по поручению президента он прибыл в правительство, и выразил намерение встретиться с председателем првительства, его заместителями и министрами.