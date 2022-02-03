Кадыров о встрече с Путиным: президент всегда поддерживает нас

Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с президентом Владимиром Путиным, которая прошла в Москве в ночь на 3 февраля, записал видео из Дома Правительства РФ.

По выражению лица лидера Чечни видно, что он остался доволен встречей, сам он назвал ее "доброй". "Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы,... как всегда ,нужно было личное участие президента. <...> Наш многоуважаемый президент господин Владимир Владимирович всегда поддерживает нас, мы этому рады. Служим народу, служим президенту на все 100%", - сказал глава Чечни.

Рамзан Кадыров пояснил, что по поручению президента он прибыл в правительство, и выразил намерение встретиться с председателем првительства, его заместителями и министрами.

 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.02.2022, 19:38
    Гость: stalker

    Поддерживает в чем, в праве головы рубить своим кровникам и призывать к этому публично ?

  4. 03.02.2022, 17:56
    Гость: 303

    потому что им поддерживать кого угодно в ущерб русским не только легко и просто, но и приятно

Все комментарии (8)
Выбор читателей
«Оказавшись на развалинах второй сверхдержавы мира в 1992 году, мы начали ударными темпами перенимать западные "ценности" и глядеть в рот нашим многочисленным "партнёрам"»
Доклад ЦБ: почти треть предприятий готовится сокращать сотрудников,
Доклад ЦБ: почти треть предприятий готовится сокращать сотрудников, замедляются капинвестиции и цифровизация
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
МИД Британии пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности
Уличная попрошайка
Почему российские старики живут на порядок хуже, чем в Европе? Кто выиграл войну?
Избранное
Армения после Карабаха: ничего не поняли, ничего не забыли, ничему не научились…
Русофобская патетика Кравчука: почему экс-президент Украины грязно врет о России
Италия медленно пробуждается от кошмара
Латвия срывает чемпионат мира по хоккею
«Роскосмос» решил разработать космический ядерный буксир за 4,2 млрд рублей
«Мы живем, под собою не чуя страны»: СМИ молчат о милости суда к таджикам-убийцам
Воспитание детей. Основные моменты
«Введение российских миротворцев в зону армяно-азербайджанского конфликта я считаю серьезной политической ошибкой Путина»
«КняZz», 26 ноября, «1930 Moscow»
Талантливые школьники отправятся в «Артек» за счет бюджетных средств
Алина Кабаева и Ирина Слуцкая сошлись во мнении о судействе на Олимпиаде в Токио