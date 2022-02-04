Песков: чеченская «традиция» кровной мести «не коррелируется» с законами РФ

15:36 4.02.2022

Вопрос кровной мести специфичен, потому что является традиционным для Чечни, но эта традиция не коррелируется с российским законодательством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это заявление сделано на фоне скандала с семьей бывшего судьи Сайди Янгулбаева — ему и его близким родственники пообещали расправу после конфликта с властями республики, пишет «Коммерсант».

«Это вопрос традиционный для этого региона, но эта традиция не коррелируется с законодательством Российской Федерации. В этом, наверное, и специфика»,— ответил Песков на вопрос, считает ли глава государства существование такой традиции допустимой для региона. Он затруднился сказать, в чем Кремль видит разрешение этого противоречия, но отметил, что «верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации».

Глава республики Рамзан Кадыров ранее назвал семью Янгулбаевых «террористами с лживыми и погаными языками» и призвал вернуть их в Россию из заграницы, пригрозив в противном случае «найти и уничтожить» их.

Представители тейпа, к которому принадлежит эта семья, заявили, что отрекаются от них. «Если до сих пор они были нашей фамилией, то теперь мы будем мстить, мы не отказываемся от их убийства»,— сказал один из родственников.

В Кремле историю о насильственном увозе из Нижнего Новгорода жены бывшего судьи сначала назвали «фантастической», потом Песков заявил, что федеральные власти не хотели бы вмешиваться в эту ситуацию.