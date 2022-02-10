Совет Госдумы рассмотрит проект обращения о признании независимости ЛДНР

Совет Госдумы 14 февраля рассмотрит проект обращения к президенту России о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут - соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом», - рассказал политик.

Ранее депутаты от КПРФ в проекте обращения попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2022, 23:18
    Гость: бузина

    Будучи оранизованными и нахальными, не переизберете, а затеете кипмишь и прогоните, нагадив в душу тем, кто выбрал. Януковича избрали в основном Ю._В., которых вы, свидомые, понятно, по расово-этническим мотивам...Вот, они и перепужались, а свидомые что хотели, то и делали. Между тем, как госменеджеры Янукович и регионы на пять голов превосходили наступников. В остальном, по части организации неформальных милитаризованных отрядов, ведения пропагандистской работы, конечно, уступали свидомым. Да, в общем, и по умению разворовывать гос.кошты.

  2. 10.02.2022, 20:09
    Гость: W

    И ещё бы хорошо. Бы что бы недобросовестных производителей продуктов признать иноагентами

  3. 10.02.2022, 19:56
    Гость: Шо, опять?

    Да рассмотрите уже, сколько ж можно рассматривать. Присоединяйте лднр как Крым, получайте полезные санкции по полной и живите счастливо в своём кндр

  4. 10.02.2022, 19:55
    Гость: MMM

    Как же тебя, огородный свиногрыз, корежит только от одного намерения российских депутатов признать жителей ЛДНР членами нормального мирового сообщества, к которым и ты, хохол, себя причисляешь. Не хочешь жить мирно и уважать интересы своих сограждан - не живи, не уважай. Твое дело. Но не надо тут слюной брызгать. Твоя слюна останется только на твоем мониторе.

  5. 10.02.2022, 19:15
    Гость: В огороде - бузина...

    Почитай, репоед, понятие слова "хунта", а со своим руководством мы сами разберемся. Если что - переизберем. В отличии от несменяемого бункерного пиночетика...

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