Совет Госдумы рассмотрит проект обращения о признании независимости ЛДНР
Совет Госдумы 14 февраля рассмотрит проект обращения к президенту России о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
«Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут - соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом», - рассказал политик.
Ранее депутаты от КПРФ в проекте обращения попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Будучи оранизованными и нахальными, не переизберете, а затеете кипмишь и прогоните, нагадив в душу тем, кто выбрал. Януковича избрали в основном Ю._В., которых вы, свидомые, понятно, по расово-этническим мотивам...Вот, они и перепужались, а свидомые что хотели, то и делали. Между тем, как госменеджеры Янукович и регионы на пять голов превосходили наступников. В остальном, по части организации неформальных милитаризованных отрядов, ведения пропагандистской работы, конечно, уступали свидомым. Да, в общем, и по умению разворовывать гос.кошты.
И ещё бы хорошо. Бы что бы недобросовестных производителей продуктов признать иноагентами
Да рассмотрите уже, сколько ж можно рассматривать. Присоединяйте лднр как Крым, получайте полезные санкции по полной и живите счастливо в своём кндр
Как же тебя, огородный свиногрыз, корежит только от одного намерения российских депутатов признать жителей ЛДНР членами нормального мирового сообщества, к которым и ты, хохол, себя причисляешь. Не хочешь жить мирно и уважать интересы своих сограждан - не живи, не уважай. Твое дело. Но не надо тут слюной брызгать. Твоя слюна останется только на твоем мониторе.
Почитай, репоед, понятие слова "хунта", а со своим руководством мы сами разберемся. Если что - переизберем. В отличии от несменяемого бункерного пиночетика...