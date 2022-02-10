Совет Госдумы рассмотрит проект обращения о признании независимости ЛДНР

15:25 10.02.2022

Совет Госдумы 14 февраля рассмотрит проект обращения к президенту России о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут - соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом», - рассказал политик.

Ранее депутаты от КПРФ в проекте обращения попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.