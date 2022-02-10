Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим
Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.
"Разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим", — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, российская сторона неоднократно, в том числе и в этот раз, выступала с подробными разъяснениями своей позиции и приводила аргументы, которые демонстрируют беспочвенность опасений из-за "вторжения" на Украину.
"Я почувствовал, что наши коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют", — заявил министр.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия не пытается угрожать другим странам. "Вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам", — сказал он.
В этой связи Лавров прокомментировал сообщения о том, что ЕС готовит коллективный ответ на письма российского МИД с просьбой к странам-членам ОБСЕ прокомментировать, как они намерены выполнять обязательство по неделимости безопасности, согласно которому ни одно государство не может обеспечивать свою безопасность за счет другого.
"Как я слышал, вместо ответов по-честному от каждой страны Евросоюз хочет сделать коллективную бумагу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Я убежден, что в этом случае разговор у нас не получится. Тогда будем, наверное, думать, как из этой ситуации выходить", — сказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в школах учили, что отечественная война - период во второй мировой войне по освобождению от фашизма. И все школьники в СССР знали даты и периоды всех войн как минимум за последние 500 лет. А сейчас историю преподают кастрированную и никто толком ее не знает. С историей нельзя как с конституцией - хочешь обнулил, хочешь изменил.
Скоро Северная Ирландия и Мальвинские острова вернуться домой. После долгого плавания.
Ты ещё и наглость имеешь на российском форуме тявкать.
Ну, слушай, украинцев здесь много, обрусевших. Имеют права, они россияне.
А поляков, добиравшихся, здесь тоже много. В могилах.
Напомнить?
.. Тоже туда хочешь? :)
Интеллект девочки-школьницы из 5-6 класса, но зато глава МИД! Позорище!
"Кинжал" это расстояние преодолеет меньше чем за 10 минут.