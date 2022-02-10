Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.

"Разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим", — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, российская сторона неоднократно, в том числе и в этот раз, выступала с подробными разъяснениями своей позиции и приводила аргументы, которые демонстрируют беспочвенность опасений из-за "вторжения" на Украину.

"Я почувствовал, что наши коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют", — заявил министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия не пытается угрожать другим странам. "Вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам", — сказал он.

В этой связи Лавров прокомментировал сообщения о том, что ЕС готовит коллективный ответ на письма российского МИД с просьбой к странам-членам ОБСЕ прокомментировать, как они намерены выполнять обязательство по неделимости безопасности, согласно которому ни одно государство не может обеспечивать свою безопасность за счет другого.

"Как я слышал, вместо ответов по-честному от каждой страны Евросоюз хочет сделать коллективную бумагу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Я убежден, что в этом случае разговор у нас не получится. Тогда будем, наверное, думать, как из этой ситуации выходить", — сказал он.


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2022, 22:14
    Гость: В СССР

    в школах учили, что отечественная война - период во второй мировой войне по освобождению от фашизма. И все школьники в СССР знали даты и периоды всех войн как минимум за последние 500 лет. А сейчас историю преподают кастрированную и никто толком ее не знает. С историей нельзя как с конституцией - хочешь обнулил, хочешь изменил.

  2. 10.02.2022, 21:35
    Гость: !

    Скоро Северная Ирландия и Мальвинские острова вернуться домой. После долгого плавания.

  3. 10.02.2022, 21:25
    Гость: Да

    Ты ещё и наглость имеешь на российском форуме тявкать.

    Ну, слушай, украинцев здесь много, обрусевших. Имеют права, они россияне.

    А поляков, добиравшихся, здесь тоже много. В могилах.

    Напомнить?

    .. Тоже туда хочешь? :)

  5. 10.02.2022, 20:31
    Гость: а ты что генерал, что воюешь прошлыми войнами?

    "Кинжал" это расстояние преодолеет меньше чем за 10 минут.

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