Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим

14:26 10.02.2022

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.

"Разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим", — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, российская сторона неоднократно, в том числе и в этот раз, выступала с подробными разъяснениями своей позиции и приводила аргументы, которые демонстрируют беспочвенность опасений из-за "вторжения" на Украину.

"Я почувствовал, что наши коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют", — заявил министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия не пытается угрожать другим странам. "Вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам", — сказал он.

В этой связи Лавров прокомментировал сообщения о том, что ЕС готовит коллективный ответ на письма российского МИД с просьбой к странам-членам ОБСЕ прокомментировать, как они намерены выполнять обязательство по неделимости безопасности, согласно которому ни одно государство не может обеспечивать свою безопасность за счет другого.

"Как я слышал, вместо ответов по-честному от каждой страны Евросоюз хочет сделать коллективную бумагу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Я убежден, что в этом случае разговор у нас не получится. Тогда будем, наверное, думать, как из этой ситуации выходить", — сказал он.



