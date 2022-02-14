В России зафиксируют цены на основные ритуальные услуги

10:55 14.02.2022

Проект нового закона о похоронном деле предполагает регулирование цен на основные ритуальные услуги, пишет газета "Известия".

Отмечается, что на сегодняшний день цены в этой сфере никак не регулируются, на рынке работает множество частных недобросовестных компаний, которые баснословно завышают цены. Законопроект призван привести к регулированию рынка, что повлечет за собой стабилизацию цен на ритуальные услуги.

Так, согласно документу, в каждом регионе будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. К ним относятся: оформление документов для погребения, предоставления гроба и других необходимых предметов, подготовка тела умершего, транспортирование останков умершего, захоронение или кремация с последующим захоронением праха.

Также проект предполагает, что предельные цены устанавливаются на устройство мест захоронения (подготовка и закапывание могилы, установка надгробий и проч.) и на уход за ними.

Определенный перечень гарантированных услуг по погребению будут оказываться населению бесплатно. А компании затем смогут получать компенсацию от властей в соответствии с установленной предельной стоимостью этих услуг.

Документ также предполагает, что взаимодействие ритуальных агентов с родственниками умершего до их обращения в пункты приема заказов станет недопустимым. После принятия закона планируется внести изменения в КоАП, предполагающие штрафы, а также лишение права работать в сфере похоронного дела в случае нарушения этого правила.

Согласно новому документу, ритуальные агентства станут получать специальные разрешения на работу, после чего их будут заносить в реестр с указанием оказываемых ими услуг и цен на них. Также проект предполагает создание перечня недобросовестных организаций. Реестры будут доступны для всех граждан.

Предполагается, что новый закон будет принят взамен существующего, действующего с 1996 года.