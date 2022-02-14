В России зафиксируют цены на основные ритуальные услуги
Проект нового закона о похоронном деле предполагает регулирование цен на основные ритуальные услуги, пишет газета "Известия".
Отмечается, что на сегодняшний день цены в этой сфере никак не регулируются, на рынке работает множество частных недобросовестных компаний, которые баснословно завышают цены. Законопроект призван привести к регулированию рынка, что повлечет за собой стабилизацию цен на ритуальные услуги.
Так, согласно документу, в каждом регионе будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. К ним относятся: оформление документов для погребения, предоставления гроба и других необходимых предметов, подготовка тела умершего, транспортирование останков умершего, захоронение или кремация с последующим захоронением праха.
Также проект предполагает, что предельные цены устанавливаются на устройство мест захоронения (подготовка и закапывание могилы, установка надгробий и проч.) и на уход за ними.
Определенный перечень гарантированных услуг по погребению будут оказываться населению бесплатно. А компании затем смогут получать компенсацию от властей в соответствии с установленной предельной стоимостью этих услуг.
Документ также предполагает, что взаимодействие ритуальных агентов с родственниками умершего до их обращения в пункты приема заказов станет недопустимым. После принятия закона планируется внести изменения в КоАП, предполагающие штрафы, а также лишение права работать в сфере похоронного дела в случае нарушения этого правила.
Согласно новому документу, ритуальные агентства станут получать специальные разрешения на работу, после чего их будут заносить в реестр с указанием оказываемых ими услуг и цен на них. Также проект предполагает создание перечня недобросовестных организаций. Реестры будут доступны для всех граждан.
Предполагается, что новый закон будет принят взамен существующего, действующего с 1996 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пиоинтересуйся сначала о практической стоимости похорон, а после расскажи нам о стабильности. Советую начинать откладывать уже сейчас.......
Интересно стало какие цены они зафиксируют, сейчас базовый пакет ЭКОНОМ 23000 рублей, но за такие смешные деньги даже до кладбища не довезут!
Реально, спустя неделю: у соседки тетю после операции (гоноартроз коленного сустава) привезли домой и в выписке было сказано вызвать домой хирурга. Поликлиника через один дом, сказали - звоните на 122. Четыре дня с утра и до вечера звонили на 122 - бесполезно. На пятый день удалось дозвониться - ждите. На седьмой день пришел хирург, посоветовал купить ортез и ходунки, заказали. На следующий день к вечеру тете стало совсем худо, вызвали скорую, приехали быстро и увезли в больницу, врач очень сокрушался почему сразу не выполнили предписание по выписке. А как? Возможно надо надо было дать кому-то в поликлинике не менее 100 тысяч рублей. Той же ночью тетя скончалась. Обратились в государственную службу ритуальных услуг - хорошо что удалось похоронить в могилу к сестрам - сроки позволили. Пока обошлось в 360 тысяч рублей. Занимали на похороны, думают что продать чтобы рассчитаться с долгами.
Мне уже 82 года, Ветеран Труда, Почётный Донор СССР - послушал мытарства соседей, купить бы таблетку цианистого калия, так негде и надумал без документов подальше от дома положить голову на рельсы перед поездом и пусть похоронят как бездомную собаку или сожгут в крематории.
Хоть в чем то стабильность будет.
Не пора ли вам, батенька, заняться утилизацией родненького дядюшки Сэма?!
когда начнут на всю катушку сбывать воров и бандюков!