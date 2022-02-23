Секретарь Генсовета «Единой России» о санкциях: «Мы на них наложили»

17:59 23.02.2022

Первый зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак иронично высказался по поводу новых антироссийских санкций, пишет URA.RU. По его словам, Европа и США «в штаны наложили» после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

"Разряжу сейчас обстановку. Наложили в квадрате: сначала они в штаны наложили, потом наложили санкции. А мы что сделали? А мы на их санкции наложили!" — заявил Андрей Турчак в ходе совместной пресс-конференции с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Андрей Турчак посетил сегодня ДНР. Вместе с главой республики Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Александром Карелиным они возложили цветы к вечному огню у мемориального комплекса "Твоим освободителям, Донбасс".