Секретарь Генсовета «Единой России» о санкциях: «Мы на них наложили»
Первый зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак иронично высказался по поводу новых антироссийских санкций, пишет URA.RU. По его словам, Европа и США «в штаны наложили» после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.
"Разряжу сейчас обстановку. Наложили в квадрате: сначала они в штаны наложили, потом наложили санкции. А мы что сделали? А мы на их санкции наложили!" — заявил Андрей Турчак в ходе совместной пресс-конференции с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Андрей Турчак посетил сегодня ДНР. Вместе с главой республики Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Александром Карелиным они возложили цветы к вечному огню у мемориального комплекса "Твоим освободителям, Донбасс".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не радуйся преждевременно. Твои сребренники украдены твоими хозяевами у народа! Придётся вернуть.
А есть полезные?
Как это гадко и мерзко. Извращенцы просто какие-то.
Честно говоря страдают только россияне ,нам в штатах гдубоко плевать чем вся эта хрень путинская закончится.
Мы можем петь и смеяться ,как дети... когда зарплата под миллион.