Секретарь Генсовета «Единой России» о санкциях: «Мы на них наложили»

Первый зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак иронично высказался по поводу новых антироссийских санкций, пишет URA.RU. По его словам, Европа и США «в штаны наложили» после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

"Разряжу сейчас обстановку. Наложили в квадрате: сначала они в штаны наложили, потом наложили санкции. А мы что сделали? А мы на их санкции наложили!" — заявил Андрей Турчак в ходе совместной пресс-конференции с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Андрей Турчак посетил сегодня ДНР. Вместе с главой республики Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Александром Карелиным они возложили цветы к вечному огню у мемориального комплекса "Твоим освободителям, Донбасс".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2022, 01:12
    Гость: DJ

    Не радуйся преждевременно. Твои сребренники украдены твоими хозяевами у народа! Придётся вернуть.

  4. 24.02.2022, 00:29
    Гость: massachusets

    Честно говоря страдают только россияне ,нам в штатах гдубоко плевать чем вся эта хрень путинская закончится.

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