Лавров: спецоперация РФ позволит украинцам самим определять свое будущее

14:54 25.02.2022

Операция по защите Донбасса осуществляется, чтобы граждане Украины могли свободно и самостоятельно определить свое будущее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с министром иностранным дел Луганской народной республики (ЛНР) Владиславом Дейнего и замглавы МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергеем Пересадой, передает "Интерфакс".

"Мы хотим, чтобы украинский народ, или как сказал президент Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии, определить свою будущую судьбу", - сказал он.

Глава МИДа также заявил, что Россия не позволит неонацистам править на Украине и Украина будет демилитаризирована и денацифицирована.

"Россия обеспечит демилитаризацию Украины. Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма, и украинский народ страдал от нацизма, чтобы на это все можно было закрывать глаза и смотреть так легкомысленно", - подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров заверил, что Россия не собирается нападать на народ Украины и готова к переговорам в любой момент, как только Вооруженные силы Украины прекратят сопротивление и сложат оружие.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину с призывом сесть за стол переговоров.