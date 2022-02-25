Лавров: спецоперация РФ позволит украинцам самим определять свое будущее
Операция по защите Донбасса осуществляется, чтобы граждане Украины могли свободно и самостоятельно определить свое будущее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с министром иностранным дел Луганской народной республики (ЛНР) Владиславом Дейнего и замглавы МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергеем Пересадой, передает "Интерфакс".
"Мы хотим, чтобы украинский народ, или как сказал президент Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии, определить свою будущую судьбу", - сказал он.
Глава МИДа также заявил, что Россия не позволит неонацистам править на Украине и Украина будет демилитаризирована и денацифицирована.
"Россия обеспечит демилитаризацию Украины. Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма, и украинский народ страдал от нацизма, чтобы на это все можно было закрывать глаза и смотреть так легкомысленно", - подчеркнул Лавров.
Сергей Лавров заверил, что Россия не собирается нападать на народ Украины и готова к переговорам в любой момент, как только Вооруженные силы Украины прекратят сопротивление и сложат оружие.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину с призывом сесть за стол переговоров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
да хоть с Альфой Центавра, только не в НАТО и без чужих ракет на своей территории, что вам сейчас и доходчиво объясняют.
Выборы без выборов. Никита, смертность и как подарок война.
Донбасс - это чуть ли не больше, чем украина. Это её лучшая часть.
Каждый дончак может быть украинским министром.
Совсем дебил?
К сожалению, даже по Раде не разрешают вдарить..
Гуманисты тут у нас..
много русских солдат ,.вернулись в родную землю,. с горелым железом.