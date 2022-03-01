Кадыров призвал украинских военных перейти на сторону России

11:17 1.03.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к украинским военнослужащим и призвал их перейти на сторону российской армии.

«Нужно переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов, освобождать города. И в этой борьбе вооруженные силы Украины имеют полное право стать с войсками России плечом к плечу. Уверяю, российские военнослужащие готовы к подобным совместным мероприятиям и будут только рады этому. Если среди взявшихся за оружие есть уроженцы Чеченской Республики, которых обманули идеей или ценой, то предлагаю им вернуться к мирной жизни на Родину. Я сделаю все, чтобы они смогли оказаться дома в самое ближайшее время», - написал он.

Также Кадыров рассказал о потерях среди уроженцев Чеченской Республики. По его словам, «двое умерло, еще шестеро получили ранения разной степени».

Кадыров добавил, что «Зеленский потерял свою связь с миром, причём не сегодня, а уже давно». «Не он управлял, а им управляют. Доверие к нему потеряно, потому что он не совершил ни одного верного и обдуманного поступка. Все это время он вёл за руку Украину по тропе, которая очень хорошо известна чеченцам-очевидцам событий 90-х годов. Нам очень хорошо известна эта тактика мнимой интеграции с Западом, которая в итоге приводит только к защите интересов иностранных государств», - отметил глава Чечни.