Кадыров призвал украинских военных перейти на сторону России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к украинским военнослужащим и призвал их перейти на сторону российской армии.

«Нужно переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов, освобождать города. И в этой борьбе вооруженные силы Украины имеют полное право стать с войсками России плечом к плечу. Уверяю, российские военнослужащие готовы к подобным совместным мероприятиям и будут только рады этому. Если среди взявшихся за оружие есть уроженцы Чеченской Республики, которых обманули идеей или ценой, то предлагаю им вернуться к мирной жизни на Родину. Я сделаю все, чтобы они смогли оказаться дома в самое ближайшее время», - написал он.

Также Кадыров рассказал о потерях среди уроженцев Чеченской Республики. По его словам, «двое умерло, еще шестеро получили ранения разной степени».

Кадыров добавил, что «Зеленский потерял свою связь с миром, причём не сегодня, а уже давно». «Не он управлял, а им управляют. Доверие к нему потеряно, потому что он не совершил ни одного верного и обдуманного поступка. Все это время он вёл за руку Украину по тропе, которая очень хорошо известна чеченцам-очевидцам событий 90-х годов. Нам очень хорошо известна эта тактика мнимой интеграции с Западом, которая в итоге приводит только к защите интересов иностранных государств», - отметил глава Чечни.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2022, 18:24
    Гость: Влад 33

    Обращаюсь к редакции КМ :-
    Сделайте сводку на первой странице, с указанием бойцов ВСУ - перешедших на сторону России не желающих убивать Братьев Славян.. - Считаю, что данная инициатива поможет избежать недоразумений и кривотолков, инфы от ботов и провокаторов , да и читателям будет интересно и спокойней..
    302 артиллерийский полк (492 бойца ВСУ) - в полном составе перешёл на сторону России, 82 бойца ВСУ- с острова «Змеиный», все (!) пограничники Украины, да и много случаев где от 1 и до 15 человек поступили так же!
    Я привёл эти данные «на вскидку», так как просто запомнились.., но ведь таких случаев больше(!), они происходят почти каждодневно!
    Заранее благодарю КМ, знаю, что такого рода информация поможет быстрее, чем даже сухие сводки с этой спецоперации, да и обретение Мира..!
    Нацисты будут биты, уверен!

  3. 01.03.2022, 16:58
    Гость: Нет

    Жена погибшего жаловалась, что прячут в моргах РБ, не отдадут до конца "операции".

  5. 01.03.2022, 16:52
    Гость: Серый

    Их там полно, есть видео допросов, где они говорят, что им сказали только доехать до Киева и занять оборону, так как якобы Зеленский уже подписал капитуляцию. А их вместо этого полчаса после въезда с терр. Припяти размазывают Байрактарами по асфальту.

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