В Дагестане задержаны девять чиновников по делу о хищении 620 млн рублей

18:08 17.03.2022

В Дагестане задержаны директора центров социального обслуживания населения городов Махачкала и Дербент, Казбековского, Геребильского, Чародинского, Лакского районов. Их подозревают в участии в преступном сообществе и совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает ИА REGNUM.

Кроме того, задержаны заместитель директора центра Кизилюртовского района, сотрудник Минтруда и еще один бывший сотрудник ведомства.

Все они задержаны в рамках расследования уголовного дела экс-министра труда Расула Ибрагимова. Бывший министр подозревается в хищении более 620 млн рублей совместно с участниками созданной им преступной группы. Как полагает следствие, группа была создана в период с 2017 года по сентябрь 2018 года. В неё вошли должностные лица структурных подразделений минтруда. Участники мошенничества похищали денежные средства, выделяемые минфином на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

Для этого на работу оформлялись фиктивные сотрудники и выплачивались необоснованные и завышенные премии подчиненным. Участникам преступной группы и их руководителю возвращалась часть выделенных для этого средств.