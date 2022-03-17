В Дагестане задержаны девять чиновников по делу о хищении 620 млн рублей

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В Дагестане задержаны директора центров социального обслуживания населения городов Махачкала и Дербент, Казбековского, Геребильского, Чародинского, Лакского районов. Их подозревают в участии в преступном сообществе и совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает ИА REGNUM.

Кроме того, задержаны заместитель директора центра Кизилюртовского района, сотрудник Минтруда и еще один бывший сотрудник ведомства. 

Все они задержаны в рамках расследования уголовного дела экс-министра труда Расула Ибрагимова. Бывший министр подозревается в хищении более 620 млн рублей совместно с участниками созданной им преступной группы. Как полагает следствие, группа была создана в период с 2017 года по сентябрь 2018 года. В неё вошли должностные лица структурных подразделений минтруда. Участники мошенничества похищали денежные средства, выделяемые минфином на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

Для этого на работу оформлялись фиктивные сотрудники и выплачивались необоснованные и завышенные премии подчиненным. Участникам преступной группы и их руководителю возвращалась часть выделенных для этого средств.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 17.03.2022, 21:05
    Гость: Евгений В.

    Все чиновники РФ, допущенные к общественными богатствам и деньгам, сплошные воры, начиная с кремля. Ни кто не поверит, что там найдется хоть один честный человек: кремль, СФ, правительство и дума. И так до самого низа пирамиды.

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