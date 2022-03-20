Работодатели смогут получить субсидии за найм молодых людей до 30 лет

© KM.RU, Алексей Белкин

Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет, среди которых - выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

В правительстве отметили, что субсидия, которая будет выдаваться работодателю поэтапно в течение шести месяцев, будет равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После этого необходимо будет направить заявление в Фонд соцстрахования, который занимается распределением и выплатой субсидий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.03.2022, 20:03
    Гость: good

    а тем, кому они увеличили пенсионный возраст на 5 лет?
    Например, кому 60? Их на улицу?
    "Да здравствует" капитализм!

  4. 20.03.2022, 12:02
    Гость: Гы-гы- вот и мне странно

    до 30 лет онижедети, 30-40 как бы люди, а 50+ кому он нужен, этот Васька?

  5. 20.03.2022, 12:00
    Гость: дожили...

    уже до 30 лет это молодые люди не ведающие что творят.
    Во времена СССР такие люди кто не учился, работали в обязательном порядке после окончания школы и к тридцати уже были семейными и мели двух детей.

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