Работодатели смогут получить субсидии за найм молодых людей до 30 лет

10:43 20.03.2022

Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет, среди которых - выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

В правительстве отметили, что субсидия, которая будет выдаваться работодателю поэтапно в течение шести месяцев, будет равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После этого необходимо будет направить заявление в Фонд соцстрахования, который занимается распределением и выплатой субсидий.