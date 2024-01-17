В Белгороде задержали пятерых подростков, нападавших на прохожих

12:03 17.01.2024

В Белгороде задержали пятерых подозреваемых в нападении на прохожих.

"Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержаны пятеро, один взрослый в розыске", — сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

На днях в соцсетях появились видеоролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, Следственный комитет — о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Удалось установить личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана.

Прокуратура поставила расследование на контроль. Кроме того, она начала проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем российского гражданства.