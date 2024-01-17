В Белгороде задержали пятерых подростков, нападавших на прохожих
В Белгороде задержали пятерых подозреваемых в нападении на прохожих.
"Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержаны пятеро, один взрослый в розыске", — сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
На днях в соцсетях появились видеоролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, Следственный комитет — о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Удалось установить личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана.
Прокуратура поставила расследование на контроль. Кроме того, она начала проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем российского гражданства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отправить их на родину предков вместе с родителями, братьями и сёстрами.Так будет правильно.
Один переехал с Украины.Отправить его обратно в родные места.
отправить на СВО,пусть там силу покажут.
У этого болезненного вопроса несколько аспектов.
Тут и хуснулинская политика, наводнившая страну инородной швалью, тут и законодательные "ловушки" для защищающихся (особенно - русских), тут и "принципиальность и неподкупность" правохранителей,... .
Но нелзя сбрасывать со счетов и трусливое соплежуйство многих русских, предпочитающих "не заметить", как глумятся над другим русским.
"закардон" - из какого языка слово? Мова или идиш? Не стоит употреблять слова, смысла которых не понимаешь.