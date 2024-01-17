В Белгороде задержали пятерых подростков, нападавших на прохожих

В Белгороде задержали пятерых подозреваемых в нападении на прохожих.

"Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержаны пятеро, один взрослый в розыске", — сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

На днях в соцсетях появились видеоролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, Следственный комитет — о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Удалось установить личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана.

Прокуратура поставила расследование на контроль. Кроме того, она начала проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем российского гражданства.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.01.2024, 21:30
    Гость: 囧

    Отправить их на родину предков вместе с родителями, братьями и сёстрами.Так будет правильно.

  4. 17.01.2024, 19:40
    Гость: корнет

    У этого болезненного вопроса несколько аспектов.
    Тут и хуснулинская политика, наводнившая страну инородной швалью, тут и законодательные "ловушки" для защищающихся (особенно - русских), тут и "принципиальность и неподкупность" правохранителей,... .
    Но нелзя сбрасывать со счетов и трусливое соплежуйство многих русских, предпочитающих "не заметить", как глумятся над другим русским.

  5. 17.01.2024, 19:31
    Гость: gy

    "закардон" - из какого языка слово? Мова или идиш? Не стоит употреблять слова, смысла которых не понимаешь.

Все комментарии (45)
Выбор читателей
Путин: Россия стала первой экономикой Европы
Сергей Удальцов © KM.RU, Алексей Белкин
Против Сергея Удальцова завели уголовное дело об оправдании терроризма
Путин объяснил рост цен на яйца
Трое сбежавших из России фехтовальщиков решили выступать за сборную США
Избранное
Беz Б feat. Читмил «Ребята с нашего двора» (интернет-сингл)
«СССР не развалился сам собой. Он был разрушен в ходе противостояния и борьбы существовавших на тот момент политических игроков»
Reckless Love «Turborider»
Как Нетаниягу потерял американских евреев
«Крематорий» предложил открыть в Горбушке музей рок-н-ролла
«Долгое время в ненависти внешних и внутренних врагов к государствоообразующему русскому народу видели проблему исключительно патриоты»
Глеб Самойлов и The Matrixx (10-летие «ТРЭШа»), 25 ноября, «Известия Hall»
Тир для ВСУ: стрельба по мирным жителям городских агломераций ДНР и ЛНР
Бранимир предсказал повторение в России страшных и могучих 90-х
«По всей конструкции государственной власти был нанесён мощный удар, и в определённый момент показалось, что он достиг цели»
Дешевый хлеб и пальмовое масло добьют жителей России
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации