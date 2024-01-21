При обстреле украинскими войсками Донецка погибли люди
По обновленным данным, число погибших в результате обстрела рынка в Кировском районе Донецка выросло до 25, по меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о 18 погибших и 13 раненых.
Руководитель региона отметил, что ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.
На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется. Также ведется поиск фрагментов вооружения.
Украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155-миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители, пишет РИА Новости.
В новость в 16:00 внесены изменения - в части информации о количестве погибших и раненых
Комментарии читателей Оставить комментарий
обычная практика западного нацизма - уничтожение и геноцид населения
вы ничего не отвоюете кроме раздела Польши и сухопутного коридора в Калининград.
Это террор. Какая цель террора? Запугивание мирного населения. Дестабилизация российского общества накануне выборов.
Страна, которая входит в первую десятку экономик мира - это "исчезающе мало"? Какая наглая ложь!
Что вас удивляет? Россия проиграла холодную войну, объединение Германий - реванш, раздел СССР - следствие поражения в войне. Хотите пересмотра итогов холодной войны - придется воевать за это. Никто просто так ни на какие уступки России не пойдет, никто от победы в холодной войне добровольно не откажется. Сколько отвоюем, то и наше, ни больше, ни меньше.