При обстреле украинскими войсками Донецка погибли люди

13:45 21.01.2024

По обновленным данным, число погибших в результате обстрела рынка в Кировском районе Донецка выросло до 25, по меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о 18 погибших и 13 раненых.

Руководитель региона отметил, что ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.

На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется. Также ведется поиск фрагментов вооружения.

Украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155-миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители, пишет РИА Новости.

В новость в 16:00 внесены изменения - в части информации о количестве погибших и раненых