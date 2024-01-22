ЦБ РФ предложил отстранять топ-менеджеров банков за утечку данных

10:20 22.01.2024

Топ-менеджеров российских банков могут уволить за утечку персональных данных клиентов. Соответствующий законопроект разработал ЦБ РФ, пишет газета "Известия".

По словам представителей Банка России, законопроект необходим для предотвращения утечки информации из крупных кредитных организаций. В частности, он предусматривает повышение уровны персональной ответственности замглавы банка по информационной безопасности (ИБ) за нарушения требований по защите информации, которые привели к утечке персональных данных или банковской тайны.

Согласно документу, топ-менеджеров банков предлагается отстранять на 10 лет с занимаемой им должности за неоднократную утечку данных. Отмечается, что документ коснется также страховых компаний, пенсионных фондов и микрофинансовых организаций.

Сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования.