ЦБ РФ предложил отстранять топ-менеджеров банков за утечку данных
Топ-менеджеров российских банков могут уволить за утечку персональных данных клиентов. Соответствующий законопроект разработал ЦБ РФ, пишет газета "Известия".
По словам представителей Банка России, законопроект необходим для предотвращения утечки информации из крупных кредитных организаций. В частности, он предусматривает повышение уровны персональной ответственности замглавы банка по информационной безопасности (ИБ) за нарушения требований по защите информации, которые привели к утечке персональных данных или банковской тайны.
Согласно документу, топ-менеджеров банков предлагается отстранять на 10 лет с занимаемой им должности за неоднократную утечку данных. Отмечается, что документ коснется также страховых компаний, пенсионных фондов и микрофинансовых организаций.
Сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Решение простое и гарантия 100%;
Что бы не было "утечек" - не надо принудительно собирать персональную информацию.
Сбор и накопление персональной информации должно быть уголовно наказуемым деянием.
Проблема созданная государством сама исчезнет..
Нет никакой обьективной необходимости в этой тотальной слежке - это проблема создана и навязана из-за бугра.
США внедрили этот тотальный шпионаж за людьми, для обеспечения милитаризации финансовой системы - это их оружие против людей в той же рф.
Почему правительство рф это соблюдает - большая загадка.
сослепу прочитал "расстреливать", обрадовался, было...
Вот ведь придумывают всё что-то новое. всё для того, чтобы не поступать с преступниками по закону. Де-факто, выводят их из-под ответственности.
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Давайте просто обяжем банки запрашивать пользователя разрешение на любое списание. И предпишем компенсировать мошенничество в двойном размере. Пользователю же дадим удобные инструменты установления лимитов для списаний без подтверждений и клиентов банка, которым такие списания разрешены.
Например, пошёл в пятёрочку и разрешил именно этой пятёрочке списать оплату покупок до 1000 рублей... Сегодня или раз в день... И так хоть ежедневно... А кого в списке разрешений нет, тому перечислять только после достоверного подтверждения пользователем.
Пока же банки в качестве защиты от жуликов предлагают только карты менять, а деньги не возвращают. Что заставляет думать о сотрудничестве банкиров с жуликами.
А каков механизм защиты информации от самих ЦБ, при периодических проверках? Как эти проверки будут производится? Принесли ЦБешникам доки, делай с ними что хочу, а при утечке данных, виноват проверяемый банк.
ЦБ как колониальная администрация, есть мое мнение, иное, не правильное, при несоблюдении, карательные мероприятия.
А что, представитель Банка России не знает о существовании ФЗ 152 о Защите персональных данных?
Если знает, то где административное и уголовное наказание?