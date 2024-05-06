Госдума приняла закон о запрете иноагентам быть кандидатами на выборах

© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе вводит запрет для лиц со статусом иноагента участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов, пишет ТАСС.

Изменениями дополняется закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". В нем устанавливается, что лицо обязано прекратить статус иноагента к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах. Речь идет о выборах в федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

Новые нормы также запрещают быть наблюдателями на выборах иноагентам и лицам, включенным в единый реестр сведений о причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Таким лицам также запрещается быть доверенными лицами кандидатов на выборах разных уровней и уполномоченными представителями кандидатов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 06.05.2024, 20:12
    Гость: энто на кого намёк

    Неужели на Без Надеждина?

    ЗЫ. До начала 2022 года мы слов таких не знали ИНО АгентЫ Рело КантЫ.
    Тьфу! Что-то нам ещё предстоит узнать?

  5. 06.05.2024, 20:02
    Гость: вадим иванович

    а васечкин прав дядя си поехал торговлю налаживать а тут володенька все планы рушит может не понять хотя на восемь бед один ответ где наша не пропадала аминь

Все комментарии (15)
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