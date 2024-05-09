Путин на параде вспомнил о союзе с Западом в войне

Россия никогда не принижала значения второго фронта и помощи союзников во Второй мировой войне, страна чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая. Об этом заявил президент Владимир Путин на параде Победы.

«И всегда будем помнить нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества», — подчеркнул Путин.

Он выразил мнение, что на Западе хотят «забыть уроки» того времени, но напомнил: судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой, Ленинградом, Курском, Ржевом, Сталинградом, Харьковом, Минском, Смоленском и Киевом.

«Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — цитирует президента РБК.

Западные политики тоже не раз упоминали о большом вкладе советского народа в победу над нацизмом и напоминали об общих целях, которые вместе достигли СССР и союзники.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.05.2024, 14:04
    Гость: Skeptik

    Будучи назначен преемником, ВВП тесно подружился с американским шпионом Киссенджером, известным организацией террактов по всему миру, с которым встречался раз в год на протяжении всей длительной службы
    Более 25 встреч, о чем они говорили, никто не знает

  3. 09.05.2024, 13:48
    Гость: Не думаю

    В США выехало очень много евреев из Германии и их лобби было очень сильно. Там хорошо знали, что творится у нацистов и что такое лагеря смерти, погромы и экспроприация. Что касается СССР, то сотрудничество с Германией и возрождение военной машины имело одну цель - направить Гитлера против извечных врагов - англо-саксов. Но вырыв яму врагу, попали и сакми туда.

  5. 09.05.2024, 13:43
    Гость: АНТУАН

    Сравнивать современные США-противников России и штаты времен. 2МВ нельзя.Тогда были союзниками,сейчас-враги!

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