11:43 9.05.2024

Россия никогда не принижала значения второго фронта и помощи союзников во Второй мировой войне, страна чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая. Об этом заявил президент Владимир Путин на параде Победы.

«И всегда будем помнить нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества», — подчеркнул Путин.

Он выразил мнение, что на Западе хотят «забыть уроки» того времени, но напомнил: судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой, Ленинградом, Курском, Ржевом, Сталинградом, Харьковом, Минском, Смоленском и Киевом.

«Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — цитирует президента РБК.

Западные политики тоже не раз упоминали о большом вкладе советского народа в победу над нацизмом и напоминали об общих целях, которые вместе достигли СССР и союзники.