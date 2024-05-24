Экс-премьера Чечни назначили помощником Мишустина

Муслим Хучиев, который ранее сложил с себя полномочия премьер-министра Чечни, назначен помощником председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Муслима Хучиева своим помощником. Считаю решение о назначении Муслима Магомедовича на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным. Уверен, что он полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия", - цитирует Кадырова ТАСС.

По его словам, Хучиев является преданным делу профессионалом и патриотом. "Мы горды тем, что достойные сыны чеченского народа верой и правдой служат в различных сферах государственного управления страны и приносят своим профессиональным трудом пользу нашей великой Родине", - добавил Кадыров.

Хучиев возглавлял правительство Чеченской Республики с 2018 года. До этого он занимал должность мэра Грозного. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.05.2024, 21:16
    Гость: VitalyKartashov

    А чем, простите, этот плох, аль не гражданин РФ, или лично Вам на яйца наступил?

  5. 24.05.2024, 20:13
    Гость: А за какие

    Заслуги назначили, где список востребованых качесв или назначили за лояльность и безинициативность, тогда ещё вопрос зачем власть типа словян ложиться под азиатов, неужели для РФ татаромонголы были благом

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