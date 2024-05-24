Экс-премьера Чечни назначили помощником Мишустина
Муслим Хучиев, который ранее сложил с себя полномочия премьер-министра Чечни, назначен помощником председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Муслима Хучиева своим помощником. Считаю решение о назначении Муслима Магомедовича на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным. Уверен, что он полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия", - цитирует Кадырова ТАСС.
По его словам, Хучиев является преданным делу профессионалом и патриотом. "Мы горды тем, что достойные сыны чеченского народа верой и правдой служат в различных сферах государственного управления страны и приносят своим профессиональным трудом пользу нашей великой Родине", - добавил Кадыров.
Хучиев возглавлял правительство Чеченской Республики с 2018 года. До этого он занимал должность мэра Грозного.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, мы были благом. Сомневаетесь? Тогда вам же хуже.
А чем, простите, этот плох, аль не гражданин РФ, или лично Вам на яйца наступил?
других кандидатов не было?
Назначили или навязали?
Заслуги назначили, где список востребованых качесв или назначили за лояльность и безинициативность, тогда ещё вопрос зачем власть типа словян ложиться под азиатов, неужели для РФ татаромонголы были благом