Экс-премьера Чечни назначили помощником Мишустина

16:48 24.05.2024

Муслим Хучиев, который ранее сложил с себя полномочия премьер-министра Чечни, назначен помощником председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Муслима Хучиева своим помощником. Считаю решение о назначении Муслима Магомедовича на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным. Уверен, что он полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия", - цитирует Кадырова ТАСС.

По его словам, Хучиев является преданным делу профессионалом и патриотом. "Мы горды тем, что достойные сыны чеченского народа верой и правдой служат в различных сферах государственного управления страны и приносят своим профессиональным трудом пользу нашей великой Родине", - добавил Кадыров.

Хучиев возглавлял правительство Чеченской Республики с 2018 года. До этого он занимал должность мэра Грозного.