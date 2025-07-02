Песков заявил о попытке Киева вбить клин в отношения Москвы и Баку

13:28 2.07.2025

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил руководство Украины в стремлении использовать события в Екатеринбурге для нагнетания напряженности в отношениях Москвы и Баку. Так он прокомментировал телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским.

"Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масла в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

"Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, и даже то, что стало первопричиной (реакции Баку - ред.) - первопричиной стали следственные действия и работа по раскрытию преступлений, в том числе против граждан Азербайджана на территории РФ", - отметил Песков.

Но Киев "будет всячески препарировать эту информацию, чтобы спровоцировать напряженность", заключил пресс-секретарь.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил ему поддержку в связи с "угрозами Баку со стороны Москвы", сообщают "Вести".

"Выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике", – написал глава киевского режима в своем Telegram-канале.