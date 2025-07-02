Песков заявил о попытке Киева вбить клин в отношения Москвы и Баку

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил руководство Украины в стремлении использовать события в Екатеринбурге для нагнетания напряженности в отношениях Москвы и Баку. Так он прокомментировал телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским.

"Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масла в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

"Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, и даже то, что стало первопричиной (реакции Баку - ред.) - первопричиной стали следственные действия и работа по раскрытию преступлений, в том числе против граждан Азербайджана на территории РФ", - отметил Песков.

Но Киев "будет всячески препарировать эту информацию, чтобы спровоцировать напряженность", заключил пресс-секретарь.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил ему поддержку в связи с "угрозами Баку со стороны Москвы", сообщают "Вести".

"Выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике", – написал глава киевского режима в своем Telegram-канале.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.07.2025, 00:01
    Гость: К чему этот...?

    Если Вы думаете, что Збышек и те люди/силы, разделявшие его взгляды и устремления, внимавшие ему, назначавшие его на высокие государственные посты и пр., к "текущему моменту" не имеют никакого отношения, Вы глубоко заблуждаетесь. Да ведь они и сами не отрицают своей роли, а наоборот - объявили себя победителями в холодной войне со всеми "вытекшими" из неё последствиями, которые всё продолжают вытекать и будут "течь" ещё очень долго. И нет сомнения, что "пустоголовый неудачник" Бжезинский конечно же принадлежит к творцам того, что происходит здесь и сейчас.

  2. 02.07.2025, 22:57
    Гость: Gur'evo-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Турция обвинила ведущего Владимира Соловьева в угрозах Азербайджану
    Турецкое издание Türkiye Today заявило, что Соловьев угрожал Азербайджану
    Российского телеведущего Владимира Соловьева обвинили в угрозах в адрес Азербайджана, сообщает турецкое издание Türkiye Today. В материале утверждается, что заявление Соловьева, сделанное 30 июня в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», стало резким предупреждением Баку и содержало намек на военные последствия. В частности, ведущий напомнил о 300-километровой границе между Россией и Азербайджаном и выразил мнение, что действия Баку могут привести к серьезному военному конфликту.
    .
    Продолжить ,Песков цитировать ваших пропагандистов ?

  3. 02.07.2025, 22:23
    Гость: что за глупости

    лавное дело жизни - стравить Украину с Россией -

    Он ни при чем.

    Что бывшая РСФСР, одна из 15-ти советских республик, вдруг вообразила себя Главной по та релочкам и захотела подмять под себя 14 остальных.

    Напомню для тех, кто в танке.
    После Первой мировой войны распались Российская, Австро-Венгерская и Османская империи.
    Распад Австро-Венгерской империи произошёл в 1918–1919 годах. Причиной стали нарастание внутренних социальных противоречий и обособление разных частей империи. На территории бывшей Австро-Венгрии возникли Австрийская республика, Чехословакия, Польша, Венгрия и Югославия (а ряд территорий вошёл в состав Румынии и Италии).

    И СПОКОЙНО ЖИВУТ, АВСТРИЯ НЕ ИСТЕРИТ, НЕ НАПАДАЕТ НА СОСЕДЕЙ,НЕ НАВЯЗЫВАЕТСЯ СО СВОЕЙ КУЛЬТУРОЙ, великим АВСТРИЙСКИМ ЯЗЫКОМ и телевизороМ-гыыыыы.

    Османская империя распалась в 1918–1923 годах. Участие в Первой мировой войне на стороне Германии и поражение в ней усугубили внутренний кризис империи. После оккупации Стамбула английскими и французскими войсками в ноябре 1918 года правительство Османской империи окончательно рухнуло. На её обломках появились Турецкая республика и арабские регионы под протекторатом стран Антанты.

    Эти Империи не восстановились и жизнь от этого не прекратилась.

    И только гений Ленин смог собрать осколки РИ и дать им ВТОРУЮ ЖИЗНЬ.
    НОВУЮ.
    НОИ ЭТО ПРОШЛО.

    НО Россия-антисоветчица ЗНАЙ НАШИХ! замахнулась на восстановление Империи столетней давности.
    С соответственным результатом дупель-пусто.

  5. 02.07.2025, 21:49
    Гость: Гость

    Азербайджан потребовал от РФ компенсации в связи с гибелью и «тяжелыми телесными повреждениями» азербайджанцев

    На встрече с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым российской стороне был выражен протест в связи с «недружественными действиями и шагами, наносящими ущерб отношениям между двумя странами», передают азербайджанские СМИ.

    «Отмечено, что предоставленное Россией объяснение по поводу произошедшего противоречит заключениям экспертизы и наличию следов насилия на телах погибших», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
    Было подчеркнуто, что в российских СМИ в связи с этими рейдами «наблюдаются проявления этнической нетерпимости, а использование в отношении азербайджанцев выражений вроде «этническая преступная группа» является недопустимым».

    «Азербайджан ожидает от России полного и прозрачного расследования этой трагедии, установления и наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги рассматриваются как крайне важные для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях», - заявили в МИД Азербайджана.

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