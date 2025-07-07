Лавров перечислил обязательные пункты мирного соглашения по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что завершение боевых действий на Украине невозможно без устранения первопричин конфликта. Он уточнил, что в первую очередь необходимо ликвидировать угрозы безопасности России, которые возникают из-за втягивания Украины в альянс, пишет «Коммерсант».
«На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе»,— сказал Сергей Лавров. Он также добавил, что мировое сообщество должно признать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России.
Все упомянутые положения должны быть «прописаны в юридически обязывающем соглашении» о мирном урегулировании конфликта, продолжил глава МИД. Он также сказал, что положения о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины прописаны в Декларации 1990 года о государственном суверенитете страны. «Украине следует вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, которые создали ее правовую основу»,— добавил Лавров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот - истинно правильный ответ. В "десятку" ! Поздравляю автора,- он учил историю и помнит ее.
Самое главное условия для заключения мира на Украине это ликвидация нацистского режима в Куеве и образование НЕЙТРАЛЬНОЙ Украины. Зачем предлагать последствия нейтралитета Украины и если бы Кремль на всех переговорных площадках выступал с единственным условиям прекращения СВО как НЕЙТРАЛИТЕТ Украины, то легче бы продавить подписание мира. Забалтывание абсолютно ясного вопроса вредит к скорому завершению конфликта.
К сожалению многословие характерно не только Лаврову, но и Главе РФ и другим высшим чиновникам хотя Мишустин не отличается красноречием, но его " Выполняя указания нашего президента...". не лучше многословия остальных его министров, депутатов ГД и сенаторов СФ и в целом большинства представителей российской ылиты. Меньше слов-больше дел. Сегодня политика опустилась на уровень обывателя и просто люди не хотят слышать много предложений и им доходит до моска только одно и притом в очень простом виде.
Как можно требовать херсонскую область, если херсон, центр области, сдали и его возвращение даже в проекте пока нет? Они реально думают, что украина отдаст свое?
а ты как думал?
на нас замахнулись, а в ответ и мы. Мы всегда лишь в ответ.
и табе не поздоровится, если тянуть будешь на Россию
Что-то господин Лавров в своих хотелках все в одну кучу собрал. Хотя бы потому, что мирный договор с Украиной не может включать в себя условия по отмене западных санкций и снятии арестов с наших активов там же. От Украины это никак не зависит. А раз так, то и выполнение всех этих хотелок применительно к данному мирному договору нереализуемо. Реалистом надо быть. А господин Лавров со товарищи в облаках витает.