"МИД: Россия более не считает себя связанной ограничениями по РСМД"

20:14 4.08.2025

Россия больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования, заявил МИД.

"Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Руководство страны примет решение по конкретным мерам реагирования. В их основу ляжет межведомственный анализ масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.

В министерстве подчеркнули, что шаги коллективного Запада ведут к наращиванию в прилегающих к России регионах ракетных потенциалов. Это создает прямую угрозу безопасности страны. При этом призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.