МИД: Россия более не считает себя связанной ограничениями по РСМД

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Россия больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования, заявил МИД.

"Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Руководство страны примет решение по конкретным мерам реагирования. В их основу ляжет межведомственный анализ масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.

В министерстве подчеркнули, что шаги коллективного Запада ведут к наращиванию в прилегающих к России регионах ракетных потенциалов. Это создает прямую угрозу безопасности страны. При этом призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.08.2025, 00:45
    Гость: ждём ответки?

    США и Европа посчитают что они не связаны обязательствами о ЯО относительно Украины,равно как и о тех же РСМД и надо ожидать что ЗСУ хренкнут уже официально НАТОвскими ракетами по каким-либо НПК или наукоградам,так понимать?

  2. 05.08.2025, 00:23
    Гость: blog2038

    "МИД: Россия более не считает себя связанной ограничениями по РСМД"
    ---,.
    Мы это знаем, поэтому мы вас не ограничивам в использовании РСМД, мы вас ограничиваем в финансах.

  3. 04.08.2025, 22:18
    Гость: РСМД

    по определению страшны только Европе. Америке на них пофиг. А вот американские РСМД в Европе России очень страшны -- они ведь Москву спокойно накрывают. Потому-то Горби так и уговоривал Рейгана убрать свои Першинги из ФРГ. Потому-то и соглашение по РСМД представлял как свою победу.

  5. 04.08.2025, 21:46
    Гость: Поручик

    В РФ заявили, что более не будут соблюдать предательский договор РСМД и что дальше? По нему было уничтожено со стороны СССР 1846 ракетных комплексов средней и малой дальности, а в США всего 846, на 1000 меньше. Это как же вы так договаривались? Как считали? Вас надули по-крупному. Прежде чем делать громкие заявления сначала подумайте. А сколько вы сможете сейчас произвести и поставить на вооружение аналогичных комплексов. 1, 2 или 5 в течении года. А есть ли на это деньги в бюджете? А если нет то откуда будете брать? А с ЦБ договорились уже он вам даст кредит под 20% или откажет? А остались заводы и специалисты кто их будет делать? И из чего делать, металл, компоненты и электроника это все есть? А только на один комплекс нужно будет: мобильная или стационарная пусковая установка, машина заряжания, машина наведения и целеуказания это помимо самих ракет. А вы с таким объемом задач вообще справитесь? Вы подобное делали? Это не нефть и газ по советским трубам гнать и не яблоки в Новой Зеландии закупать. Напугать противника решили? Лучше бы сидели и помалкивали дальше и придерживались в одностороннем порядке договора. Если за громкими словами ничего не стоит. Вот сделали бы для начала хотя бы с пол тыщи ракет, а потом бы и выходили. Потому что у противника они давно готовы к развёртыванию, а у вас ничего нет.

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