ФСБ и Минобороны РФ сорвали украинскую ракетную программу

ОТРК «Сапсан»

В ФСБ заявили о срыве украинской ракетной программы. Как пишет "Комсомольская правда", в ходе совместной операции Федеральной службы безопасности и Министерства обороны России были уничтожены четыре украинских предприятия, задействованных в создании оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Два объекта находились в Павлограде Днепропетровской области, еще два — в Шостке Сумской области, следует из материалов ФСБ.

В частности, речь идет о Павлоградских химическом и механическом заводах, а также шосткинских предприятиях — заводе «Звезда» и Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов.

Отмечается, что огневое поражение подтверждено спутниковыми снимками, техническими средствами контроля и данными из открытых источников.

По информации ФСБ, еще в 2024 году служба получила данные о планах Киева развернуть производство баллистических комплексов «Сапсан», способных наносить удары на расстояние до 750 километров по территории России.

Также сообщается, что российская сторона получила сведения о задействованных в проекте объектах украинского ВПК, расположении систем ПВО, ПРО и средств радиоэлектронной борьбы, в том числе западного производства, а также компрометирующую информацию о руководителях оборонной отрасли Украины. В материалах утверждается, что Германия участвовала в финансировании программы по созданию дальнобойных ракет.

По данным ФСБ, Киев вел разработку на основе советских технологий и запасов, однако благодаря действиям российских сил реализация этих планов была сорвана.

