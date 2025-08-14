ФСБ и Минобороны РФ сорвали украинскую ракетную программу
В ФСБ заявили о срыве украинской ракетной программы. Как пишет "Комсомольская правда", в ходе совместной операции Федеральной службы безопасности и Министерства обороны России были уничтожены четыре украинских предприятия, задействованных в создании оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Два объекта находились в Павлограде Днепропетровской области, еще два — в Шостке Сумской области, следует из материалов ФСБ.
В частности, речь идет о Павлоградских химическом и механическом заводах, а также шосткинских предприятиях — заводе «Звезда» и Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов.
Отмечается, что огневое поражение подтверждено спутниковыми снимками, техническими средствами контроля и данными из открытых источников.
По информации ФСБ, еще в 2024 году служба получила данные о планах Киева развернуть производство баллистических комплексов «Сапсан», способных наносить удары на расстояние до 750 километров по территории России.
Также сообщается, что российская сторона получила сведения о задействованных в проекте объектах украинского ВПК, расположении систем ПВО, ПРО и средств радиоэлектронной борьбы, в том числе западного производства, а также компрометирующую информацию о руководителях оборонной отрасли Украины. В материалах утверждается, что Германия участвовала в финансировании программы по созданию дальнобойных ракет.
По данным ФСБ, Киев вел разработку на основе советских технологий и запасов, однако благодаря действиям российских сил реализация этих планов была сорвана.
Когда МИД Венгрии(не Россия и даже не "комсомольская правда") заявляет об ударе по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области,то действительно надо верить,что всё идёт по плану в соответствии с графиком
Российским гражданам следует относиться к представителям силовых структур — МВД, Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и прокуратуры — как к «посланцам Страха Божьего», заявил эксцентричный философ Александр Дугин, автор концепций «евразийства» и один из главных идеологов «русского мира», пишет The Moscow Times.
Ох,и калеки!
Давно предлагал, а то ночью норовят, людей жалеют.Люди пойдут на другой завод работать.
Там вообще было два предприятия входившие в объединение химической промышленности СССР для производства кино фотоматериалов и кино фото плёнки.
Сейчас они полностью уничтожены самим Киевом.
В 2015 году предприятия обанкротились, а его основные здания были снесены в 2019 году. Остались лишь административные здания. Территории были перепрофилирование под складские помещения. Видимо рогули просто используют эти ангары для сборки ракет. Так как реальное промышленное производство ракет вряд ли бы смогло там уместится. Для этого нужны десятки смежных предприятий гораздо большего размера.
Кроме бомбёжки заводов в ненечке нужно ещё уничтожать технических специалистов в этой незалежности. Выслеживать и уничтожать спецурой. Это давно в других странах практикует ЦРУ и мосад. Только у нас как я понял, руководство таким не занимается- "мы не такие".