Россияне смогут добровольно ограничивать себе доступ к опасному контенту

Механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту может быть введен в России, сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план мероприятий.

Согласно документу, Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ведомства проработают возможность ввести такой механизм. Речь идет о распространяемой в интернете информации, которая потенциально может нести вред, но доступ к которой на территории России не ограничен. Заявленный срок для выполнения задачи - третий квартал 2027 года.

После проработки профильные ведомства должны представить в правительство предложения.

  2. 25.08.2025, 15:46
    Гость: Старый

    Ограничение очевидного, это как масло масляное. Большинство людей поставили перед собой моральные рамки и самоограничение от многих, действительно плохих вещей. Многие из них отражены в 10 Заповедях, и этого достаточно. Все остальные ограничения, которые эти люди желают сделать добровольными - профанация и цирк с клоунами. Пишете новые заповеди? Выберите для них что-то другое.

  3. 25.08.2025, 14:17
    Гость: Самое опасное не ограничишь

    Самый опасный контент сейчас военкомат. Вон, в бывшей УССР это уже каждый мальчишка знает. Да и в бывшей РСФСР многие хлебнули

