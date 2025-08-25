Россияне смогут добровольно ограничивать себе доступ к опасному контенту
Механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту может быть введен в России, сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план мероприятий.
Согласно документу, Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ведомства проработают возможность ввести такой механизм. Речь идет о распространяемой в интернете информации, которая потенциально может нести вред, но доступ к которой на территории России не ограничен. Заявленный срок для выполнения задачи - третий квартал 2027 года.
После проработки профильные ведомства должны представить в правительство предложения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Без порнухи
Ограничение очевидного, это как масло масляное. Большинство людей поставили перед собой моральные рамки и самоограничение от многих, действительно плохих вещей. Многие из них отражены в 10 Заповедях, и этого достаточно. Все остальные ограничения, которые эти люди желают сделать добровольными - профанация и цирк с клоунами. Пишете новые заповеди? Выберите для них что-то другое.
Самый опасный контент сейчас военкомат. Вон, в бывшей УССР это уже каждый мальчишка знает. Да и в бывшей РСФСР многие хлебнули
Любой контент может быть опасным, даже порнуха.Как жить!?
"Значит хорошие сапоги-надо брать".