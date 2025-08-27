В РПЦ призвали россиян помолиться за мессенджер МАХ

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий высказался о возможности помолиться за использование отечественного мессенджера МАХ. Об этом священнослужитель рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Благословения для компьютеров и телефонов, а также компьютерных программ вполне допустимо, по мнению Макария, при условии использования «земных благ для достижения полезных результатов». По его словам, мессенджеры и другие средства связи — это инструменты, которые помогают людям в общении и получении информации.

«Помолитесь, кто желает. Читайте молитвы на благословение вашего компьютера или телефона, чтобы эти средства служили вам в добрых делах», — приводит слова Макария Газета.RU.

Отец Макарий также отметил, что молитва за технику — это проявление религиозного устремления человека. Нет ничего крамольного в том, чтобы использовать земные предметы и технологии во имя духовных целей. При этом он подчеркнул, что все материальное должно подчиняться духовному началу.

  1. 27.08.2025, 13:46
    Гость: Сергей

    Лучше уж молиться сразу за самого дьявола, чем за его слуг.
    За упокой, разумеется, в соответсвующем месте.

  2. 27.08.2025, 13:42
    Гость: но ведь оттого, что бородатые мужчинки в платьях

    С явным удовольствием именуют себя "пастырями", т.е. пастухами, пруцца и сами "пастыри", и то стадо, которое со счастливыми глазами лобызает ручку "пастыря"...

  4. 27.08.2025, 13:31
    Гость: Обычное дело.

    Одному из государственных министерств пришла команда прорекламироапть господелку.

  5. 27.08.2025, 13:27
    Гость: дк

    пора уже оценить эфективность молитв, и снизить финансирование отдельных неэфективных богов

