В РПЦ призвали россиян помолиться за мессенджер МАХ

10:55 27.08.2025

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий высказался о возможности помолиться за использование отечественного мессенджера МАХ. Об этом священнослужитель рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Благословения для компьютеров и телефонов, а также компьютерных программ вполне допустимо, по мнению Макария, при условии использования «земных благ для достижения полезных результатов». По его словам, мессенджеры и другие средства связи — это инструменты, которые помогают людям в общении и получении информации.

«Помолитесь, кто желает. Читайте молитвы на благословение вашего компьютера или телефона, чтобы эти средства служили вам в добрых делах», — приводит слова Макария Газета.RU.

Отец Макарий также отметил, что молитва за технику — это проявление религиозного устремления человека. Нет ничего крамольного в том, чтобы использовать земные предметы и технологии во имя духовных целей. При этом он подчеркнул, что все материальное должно подчиняться духовному началу.