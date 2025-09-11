Памфилова: мы научилась проводить выборы в экстремальных условиях

11:47 11.09.2025

Избирательная система РФ научилась проводить выборы в условиях развязанной Западом в последние годы кампании против РФ. заявлила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"В последние годы с учетом той обстановки, которая сложилась, - развязанной Западом разнузданной кампании против страны, против России, многих действий, которые были с этим связаны с их стороны, ставят нас часто в экстремальные условия. Но мы и сообщество избирательных комиссий страны четко понимаем свою задачу, научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях", - приводит ее слова ТАСС.

С 12 по 14 сентября в России пройдут более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежат около 46 тысяч мандатов и выборных должностей, напоминает "Интерфакс".

На предстоящих выборах в России будет открыто более 49,5 тысячи избирательных участков, в том числе в общем порядке - 48 995; 580 - в местах временного пребывания избирателей, сообщила Элла Памфилова.