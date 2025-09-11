Памфилова: мы научилась проводить выборы в экстремальных условиях

Избирательная система РФ научилась проводить выборы в условиях развязанной Западом в последние годы кампании против РФ. заявлила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"В последние годы с учетом той обстановки, которая сложилась, - развязанной Западом разнузданной кампании против страны, против России, многих действий, которые были с этим связаны с их стороны, ставят нас часто в экстремальные условия. Но мы и сообщество избирательных комиссий страны четко понимаем свою задачу, научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях", - приводит ее слова ТАСС.

С 12 по 14 сентября в России пройдут более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежат около 46 тысяч мандатов и выборных должностей, напоминает "Интерфакс".

На предстоящих выборах в России будет открыто более 49,5 тысячи избирательных участков, в том числе в общем порядке - 48 995; 580 - в местах временного пребывания избирателей, сообщила Элла Памфилова.

 

  1. 11.09.2025, 19:59
    Гость: народ не помог ? Его даже церковь предала...

    9 (22 марта) 1917 Святейший Синод РПЦ обратился к русскому народу с призывом признать и поддержать Временное правительство⁠⁠

    6 (19) марта Синод «принял к сведению» указы об отречении Николая II и великого князя Михаила Александровича, постановил отслужить во всех церквях империи молебны с провозглашением многие лета «Богохранимой державе Российской и благоверному Временному правительству ея».

    7 (20) марта Синод начал именовать дом Романовых «царствовавшим» (в прошедшем времени) и упразднил празднования дней рождения и тезоименитств царя, царицы, наследника, дней восшествия на престол и коронования – «царские дни».
    римечательно, что Синод опередил даже Временное правительство, так как соответствующее распоряжение появилось только 16 (29) марта.
    9 (22 марта) 1917 Святейший Синод РПЦ обратился к русскому народу с призывом признать и поддержать Временное правительство, которое «вступило в управление страной в тяжкую историческую минуту».

    «Свершилась воля Божья. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую родину счастьем и славой на ее новом пути <…> Ради многих жертв, принесённых для завоеваниям гражданской свободы, ради спасения ваших собственных семейств, ради счастья родины ......доверьтесь Временному правительству. Святейший Синод усердно молит Всемогущего Господа, да благословит Он труды и начинания Временного Российского правительства, да даст ему силы, крепость и мудрость», – цитирует обращение еженедельник «Церковность».

  3. 11.09.2025, 18:26
    Гость: Путник

    Гайдар, Панфилов, Молотов, наже внук повара В. И. Ленина. Потомки фамилий которые... А, пошло оно всё...

  4. 11.09.2025, 18:13
    Гость: Кстати, при Николае II, якобы "кровавом", население России в

    Чеж тогда благодетелям Романовым и его шайке народ не помог ?

Все комментарии (27)
