Памфилова: мы научилась проводить выборы в экстремальных условиях
Избирательная система РФ научилась проводить выборы в условиях развязанной Западом в последние годы кампании против РФ. заявлила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
"В последние годы с учетом той обстановки, которая сложилась, - развязанной Западом разнузданной кампании против страны, против России, многих действий, которые были с этим связаны с их стороны, ставят нас часто в экстремальные условия. Но мы и сообщество избирательных комиссий страны четко понимаем свою задачу, научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях", - приводит ее слова ТАСС.
С 12 по 14 сентября в России пройдут более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежат около 46 тысяч мандатов и выборных должностей, напоминает "Интерфакс".
На предстоящих выборах в России будет открыто более 49,5 тысячи избирательных участков, в том числе в общем порядке - 48 995; 580 - в местах временного пребывания избирателей, сообщила Элла Памфилова.
9 (22 марта) 1917 Святейший Синод РПЦ обратился к русскому народу с призывом признать и поддержать Временное правительство
6 (19) марта Синод «принял к сведению» указы об отречении Николая II и великого князя Михаила Александровича, постановил отслужить во всех церквях империи молебны с провозглашением многие лета «Богохранимой державе Российской и благоверному Временному правительству ея».
7 (20) марта Синод начал именовать дом Романовых «царствовавшим» (в прошедшем времени) и упразднил празднования дней рождения и тезоименитств царя, царицы, наследника, дней восшествия на престол и коронования – «царские дни».
римечательно, что Синод опередил даже Временное правительство, так как соответствующее распоряжение появилось только 16 (29) марта.
9 (22 марта) 1917 Святейший Синод РПЦ обратился к русскому народу с призывом признать и поддержать Временное правительство, которое «вступило в управление страной в тяжкую историческую минуту».
«Свершилась воля Божья. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую родину счастьем и славой на ее новом пути <…> Ради многих жертв, принесённых для завоеваниям гражданской свободы, ради спасения ваших собственных семейств, ради счастья родины ......доверьтесь Временному правительству. Святейший Синод усердно молит Всемогущего Господа, да благословит Он труды и начинания Временного Российского правительства, да даст ему силы, крепость и мудрость», – цитирует обращение еженедельник «Церковность».
