СМИ сообщили о просьбе России смягчить санкции против авиаотрасли
Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции против отечественной авиаотрасли, пишет Газета.RU со ссылкой на Reuters.
Источник в российском авиационном секторе сообщил агентству, что российские власти пытаются договориться о смягчении санкций, в частности по поводу запасных частей, которые, по их словам, имеют решающее значение для безопасности полетов.
«В рабочих документах, представленных к трехгодичной ассамблее ИКАО, которая начинается во вторник, Москва заявила, что санкции противоречат международным правилам. Россия также пытается добиться выборов в руководящий совет ИКАО, состоящий из 36 государств, после того как не смогла получить достаточного количества голосов в 2022 году», — говорится в статье Reuters.
Также в документах, которые есть в распоряжении журналистов, сказано, что по мнению РФ, ИКАО обязана принять все практические меры для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
опять врали и деньги разворовали?
-----------------------------------------------------------------------
Что будет если в ответ Евросоюз потребует отменить эмбарго на продукты из Европы взамен отмены санкций на авиаотрасль?
Россия находится в политико-экономической блокаде. Среди стран мирового сообщества у неё есть только временные экономические партнеры. Конечно с рядом стран есть соглашения о военной взаимопомощи, но как будет на практике неизвестно. Партия власти у власти потому, что она устраивает большей части граждан страны. Приход к власти другой партии не сможет изменить существующее
положение страны в лучшую сторону, так как элиту,чиновников, силовые структуры и другие социальные слои сменить в одночасье невозможно.
Ну был вороватый чиновник "едросом", станет "деморосом" или "зеленым" и что ?
интересно, в советское время себестоимость самолётов была ниже чем западных аналогов и зарплаты платили в отрасли приличные.Сейчас у персонала зарплаты низкие,но "главные начальники" живут по заграницам,а самолётов как и запчастей нет,но есть дворцы,и яхты.Им бы не в окно смотреть,за которым они видят "быдло",а в зеркало,в котором они увидели бы ничтожных,не на что не способных "рабовладельцев".
какие запчасти, Создатель ??!!
путин обещал к 2030 году ТЫСЯЧУ отечественных лайнеров !!
не платные дороги строить и деньги собирать для детишек чинуш проживающих в Англии.