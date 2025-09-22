СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Форос в Крыму

© KM.RU, Алексей Белкин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "б" частью 3 статьи 205 УК России ("Террористический акт") после удара ВСУ по поселку Форос в Крыму, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия "с целью изъятия фрагментов БПЛА" для дальнейшего проведения экспертизы, в также устанавливают личности украинских боевиков, которые отдали и исполнили приказ нанести удар по гражданским объектам на территории России, пишет РИА Новости.

В воскресенье вечером беспилотники ВСУ атаковали поселок Форос на Южном берегу Крыма. Погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили различные ранения, среди них двое граждан Белоруссии. В воскресенье вечером беспилотники ВСУ атаковали поселок Форос на Южном берегу Крыма. Местный санаторий и здание школы получили серьезные повреждения.

Как подчеркнули в Минобороны, противник преднамеренно бил по курортной зоне, где нет военных объектов, использовав БПЛА с фугасными боезарядами.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.09.2025, 16:08
    Гость: Мы не сеем и не пашем

    Ну, теперь уж хана беспилотникам настанет. Бумагами дроноводов закидаем насмерть

  3. 22.09.2025, 16:06
    Гость: Вы закидываете,

    Анна, ложные утверждения. Это либо намеренно, либо от небольшого ума.

  4. 22.09.2025, 16:01
    Гость: такого пресмыкания перед Америкой нигде как в Крыму не видел

    Что такое пресмыкание перед Америкой?

  5. 22.09.2025, 15:30
    Гость: Вот

    просто уверен, что это ВСУ диверсию устроили. Такая неожиданность! Надо же! И кто бы мог подумать?

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Путин: российская экономика должна пройти по острому лезвию
© KM.RU, Кирилл Зыков
«Никаких партий в стране нет». Миллиарды рублей — в трубу? Итоги выборов, о которых не принято говорить
Молдавия строит военную дорогу от румынской границы до Одессы
Трамп подписал указ о внедрении «золотых карт» за 1млн долларов
Избранное
Нормы морали feat. Сектор Газовой Атаки «Не замечая» (интернет-сингл)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
Странное «Каждому – свое» в России
Самый ранний овощ. Что нужно знать о редисе?
Кронер «Lost Demo Tape»
«Танцы минус» познакомили поклонников с прообразом всего
Чиж нашел поклонников, ходивших на концерты его группы все 30 лет
Одиночество окон «Лезвие» (интернет-сингл)
Наконечный «Жизнь без тебя» (интернет-сингл)
Александр Лаэртский и Карабас «Как будто пришли в гости»
Алексей Горшенев пожелал всем на праздновании 10-летия «Тодда» «не загоняться»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации