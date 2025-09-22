СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Форос в Крыму
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "б" частью 3 статьи 205 УК России ("Террористический акт") после удара ВСУ по поселку Форос в Крыму, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия "с целью изъятия фрагментов БПЛА" для дальнейшего проведения экспертизы, в также устанавливают личности украинских боевиков, которые отдали и исполнили приказ нанести удар по гражданским объектам на территории России, пишет РИА Новости.
В воскресенье вечером беспилотники ВСУ атаковали поселок Форос на Южном берегу Крыма. Погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили различные ранения, среди них двое граждан Белоруссии. В воскресенье вечером беспилотники ВСУ атаковали поселок Форос на Южном берегу Крыма. Местный санаторий и здание школы получили серьезные повреждения.
Как подчеркнули в Минобороны, противник преднамеренно бил по курортной зоне, где нет военных объектов, использовав БПЛА с фугасными боезарядами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну, теперь уж хана беспилотникам настанет. Бумагами дроноводов закидаем насмерть
гигант мысли, отец русской демократии.
Анна, ложные утверждения. Это либо намеренно, либо от небольшого ума.
Что такое пресмыкание перед Америкой?
просто уверен, что это ВСУ диверсию устроили. Такая неожиданность! Надо же! И кто бы мог подумать?