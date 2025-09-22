СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Форос в Крыму

13:09 22.09.2025

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "б" частью 3 статьи 205 УК России ("Террористический акт") после удара ВСУ по поселку Форос в Крыму, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия "с целью изъятия фрагментов БПЛА" для дальнейшего проведения экспертизы, в также устанавливают личности украинских боевиков, которые отдали и исполнили приказ нанести удар по гражданским объектам на территории России, пишет РИА Новости.

В воскресенье вечером беспилотники ВСУ атаковали поселок Форос на Южном берегу Крыма. Погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили различные ранения, среди них двое граждан Белоруссии. Местный санаторий и здание школы получили серьезные повреждения.

Как подчеркнули в Минобороны, противник преднамеренно бил по курортной зоне, где нет военных объектов, использовав БПЛА с фугасными боезарядами.