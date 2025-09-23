23:05 23.09.2025

Соединенным Штатам необходимо отказаться от санкций против России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

Медведев отметил, что российская сторона готова соблюдать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), который он подписал в 2010 году. Теперь, по мнению председателя Совбеза России, решение должен принять Вашингтон.

«Просто следовать букве договора недостаточно. Штаты должны отказаться от попыток ослабить Российскую Федерацию с помощью санкций и пошлин, в противном случае риск прямого конфликта остается высоким», — приводит слова Медведева Газета.RU.