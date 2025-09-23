Медведев призвал США снять все санкции с России
Соединенным Штатам необходимо отказаться от санкций против России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.
Медведев отметил, что российская сторона готова соблюдать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), который он подписал в 2010 году. Теперь, по мнению председателя Совбеза России, решение должен принять Вашингтон.
«Просто следовать букве договора недостаточно. Штаты должны отказаться от попыток ослабить Российскую Федерацию с помощью санкций и пошлин, в противном случае риск прямого конфликта остается высоким», — приводит слова Медведева Газета.RU.
бонбу сброшу))
Этого ставленика Бидона все испугались и послушали.ПИарится
... однажды дедушка крылов написал басню "квартет"...
Наивный балабол. Он последние заявления Д. Трампа в отношении России слышал ? Пусть розовые очки снимет.
просто выть с трибуны ? Трамп братьев буржуев пожалеет ?