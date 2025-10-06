Польша аннулировала визы российским экспертам перед конференцией ОБСЕ

Власти Польши отменили визы представителям Российского общественного института избирательного права (РОИИП) за день до вылета на Конференцию ОБСЕ по человеческому измерению, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей института.

Отмечается, что визы были аннулированы консульским отделом посольства Польши в России без объяснения причин. Ранее документы прошли проверку и не вызывали замечаний со стороны польских дипломатов.

В организации заявили, что такие действия Варшавы демонстрируют отказ от открытого диалога и препятствуют участию представителей гражданского общества в мероприятиях ОБСЕ.

«Мы расцениваем это как попытку подорвать конструктивное взаимодействие и авторитет крупнейшей региональной структуры», — подчеркнули в институте.

РОИИП направил обращение председателю Постоянного совета ОБСЕ и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека с просьбой рассмотреть инцидент и принять меры.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.10.2025, 16:33
    Гость: Добрый совет

    Ты завязывай с мухоморами, а то ещё привидится какая ни будь чертовщина что обделаешься.

  2. 06.10.2025, 15:35
    Гость: эта

    обсе сливала разведданные, находясь якобы с миротворческой миссией в ДНР и ЛНР, бандеровцам. Идет война, похоже не все это понимают.

  3. 06.10.2025, 15:28
    Гость: Влад

    Вопрос в том, что мы вообще делаем в этой организации, которая открыто заявила, что русских (заметьте НЕ россиян), а именно РУССКИХ можно преследовать и убивать? Получается для Кремля это не пресловутые красные линии?

  5. 06.10.2025, 14:15
    Гость: Сабантуй

    "По человеческому измерению" - что за билибирда? Может перевод с англиканского неправильный?

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Не лягушка, а царевна: русские сказки под угрозой?
Франция присоединилась к коалиции пиратствующих
Владимир Путин выступил со вступительной речью на «Валдае»
Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал
Избранное
Motorjesus «Hellbreaker»
«Калинов мост, 6 декабря, «16 Тонн»
«Лебединое озеро» в Беловежской пуще
«Ружье под названием Украина, висящее на стене России несколько столетий, наконец, выстрелило»
Оргазм Нострадамуса «Трибьют. Vol 2»
Композитор Бедетти «озвучил» портреты Гагарина и Сличенко работы Шилова
«Запрещенные барабанщики» уважили Сербию и Ростов
Постпечатная обработка: что сюда входит и для чего нужна
Александр Проханов: «Сколько лжи было произнесено властями, если народ предпочитает умирать от ковида, но не делать прививку! »
Ход Небензей. Россия возглавила бунт против «прививочников» в Генассамблее ООН
Инженерные решения Германа Цоя: цифры вместо слов
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации