Польша аннулировала визы российским экспертам перед конференцией ОБСЕ
Власти Польши отменили визы представителям Российского общественного института избирательного права (РОИИП) за день до вылета на Конференцию ОБСЕ по человеческому измерению, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей института.
Отмечается, что визы были аннулированы консульским отделом посольства Польши в России без объяснения причин. Ранее документы прошли проверку и не вызывали замечаний со стороны польских дипломатов.
В организации заявили, что такие действия Варшавы демонстрируют отказ от открытого диалога и препятствуют участию представителей гражданского общества в мероприятиях ОБСЕ.
«Мы расцениваем это как попытку подорвать конструктивное взаимодействие и авторитет крупнейшей региональной структуры», — подчеркнули в институте.
РОИИП направил обращение председателю Постоянного совета ОБСЕ и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека с просьбой рассмотреть инцидент и принять меры.
Ты завязывай с мухоморами, а то ещё привидится какая ни будь чертовщина что обделаешься.
обсе сливала разведданные, находясь якобы с миротворческой миссией в ДНР и ЛНР, бандеровцам. Идет война, похоже не все это понимают.
Вопрос в том, что мы вообще делаем в этой организации, которая открыто заявила, что русских (заметьте НЕ россиян), а именно РУССКИХ можно преследовать и убивать? Получается для Кремля это не пресловутые красные линии?
А зачем икспэрты прутся во враждебную страну НАТО????
"По человеческому измерению" - что за билибирда? Может перевод с англиканского неправильный?