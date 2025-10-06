Польша аннулировала визы российским экспертам перед конференцией ОБСЕ

08:10 6.10.2025

Власти Польши отменили визы представителям Российского общественного института избирательного права (РОИИП) за день до вылета на Конференцию ОБСЕ по человеческому измерению, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей института.

Отмечается, что визы были аннулированы консульским отделом посольства Польши в России без объяснения причин. Ранее документы прошли проверку и не вызывали замечаний со стороны польских дипломатов.

В организации заявили, что такие действия Варшавы демонстрируют отказ от открытого диалога и препятствуют участию представителей гражданского общества в мероприятиях ОБСЕ.

«Мы расцениваем это как попытку подорвать конструктивное взаимодействие и авторитет крупнейшей региональной структуры», — подчеркнули в институте.

РОИИП направил обращение председателю Постоянного совета ОБСЕ и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека с просьбой рассмотреть инцидент и принять меры.