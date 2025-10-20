Верховный суд частично реабилитировал гражданина СССР

Верховный суд РФ частично реабилитировал советского гражданина Григория Лещука, осужденного в 1947 году за контрреволюционную агитацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них указано, что Лещук, проживая на временно оккупированной немецкими войсками советской территории, в июне 1943 года добровольно поступил на службу солдатом в немецкую армию, в составе которой выехал в Германию. В марте 1945 года Лещук попал в плен к союзникам, а затем был репатриирован в СССР, позднее его направили на Сахалин для работы на угольных шахтах, указано в документах.

"Будучи враждебно настроен к существующему советскому строю, Лещук систематически проводил среди окружавших его лиц контрреволюционную агитацию, направленную против представителей власти, клеветал на советскую действительность, восхвалял условия жизни за границей", - следует из материалов.

В 1947 году Лещука приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах на трёхлетний срок за измену Родине путём перехода на сторону врага и контрреволюционную агитацию, отмечается в документах.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачёв попросил Верховный Суд РФ отменить приговор в части осуждения Лещука за контрреволюционную агитацию, указывая на закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий". По нему антисоветская (контрреволюционная) агитация и пропаганда признаются деяниями, не содержащими общественной опасности, а осуждённые за них лица реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения.

Верховный Суд РФ в октябре прекратил дело в отношении Лещука в части преследования за контрреволюционную агитацию "за отсутствием в его действиях состава указанного преступления", в остальной части приговор был оставлен без изменений.

  2. 20.10.2025, 18:14
    Гость: гость

    вот главная идея нынешней власти "антисоветская (контрреволюционная) агитация и пропаганда признаются деяниями, не содержащими общественной опасности "

  3. 20.10.2025, 17:48
    Гость: ABCD

    Хаим, убогая попытка оправдаться погоды не делает. Устав Совбеза ООН, а не цитатки из преамбул. Вот что главное. В Совбезе заседает СССР! И ка бы ты там не пыхтел как ржавый самовар, это не изменит факта! Член ООН до сих пор не РФ а СССР!
    Народ уже много лет пытается выяснить причину, почему несуществующий СССР заседает в Совбезе ООН. Ответы в общем наивные. Ты, так как я понял, залез на сайт ООН и узрел там СССР, об этом промолчал, но мне в ответ продолжаешь писать всякие глупости, надеясь сохранить лицо в споре.
    Ты бы лучше придумал как аргументированно мне "объяснить", что там делает СССР до сих пор, и почему в Совбезе ООН НЕТ РФ! А не жонглировать нечего не меняющими цитатками.
    Могу добавить второй факт. Указ Борьки о переименовании РСФСР в РФ от 25 декабря 1991 г. N 2094-I "Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика" на официальном сайте Кремля в разделе указов президента с 1991г РФ ОТСУТСТВУЕТ!
    Я писал запрос на "кремлин", мне пришел ответ "указанный документ в перечне указов президента РФ не значится". Как же так?? РФ есть а указа о её создании НЕТ???
    В сети полно сканов этого указа. На одном Борька превысил свои полномочия и подписался несуществующей на тот момент должностью "президент РФ". Только самого документа НЕТ в природе! Нигде и никогда фото реального указа не публиковалось! Даже если бы он существовал. Везде постят только экранный текст без ссылок на сам документ.

  4. 20.10.2025, 17:10
    Гость: Как-то недосталинистик больше на хаимчика смахивает

    в вкладке "о нас" выше на графу "государства члены ООН"
    Нажимаем букву " С" никакого СССРа нет. Нажимаем букву " Р" и... внезапное колдунство, третьей строкой:

    Республика Корея
    Дата принятия в ООН: 17-09-1991

    Республика Молдова
    Date of Admission: 02-03-1992

    Российская Федерация*
    Дата принятия в ООН: 24-10-1945

  5. 20.10.2025, 16:44
    Гость: ABCD

    Хаим, ви таки што? Гоев совсем за дураков держите? Я ОТКРЫЛ САЙТ ООН (un.org), в вкладке "о нас" выше на графу "государства члены ООН"
    Далее: Глава V: Совет Безопасности (статьи 23–32), далее:Глава V: Совет Безопасности, и таки што ви там видите?
    1. Статья 23
    "Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности."
    Хаим, это провал! палево 103 уровня! Нельзя же быть таким #$@ в само деле!
    ГДЕ??? ты там увидел Российскую федерацию? В преамбулах она присутствует, да. А вот состав совбеза ООН до сих по числится СССР!
    Хаим, (я так понимаю всё тот же европипец?) для разнообразия тебе стоит вникать в первоисточники.
    С Китаем кстати, так же не всё просто. Тот Китай который сидит в ООН, на самом деле не материковый а ТАЙВАНЬ! 25 октября 1971 года, Китайская республика Тайвань была исключена из Организации объединенных наций, резолюция 2758. По причине систематического нарушения устава ООН. Место Тайваня в ООН вместе с мандатом постоянного члена Совета Безопасности передавалось от тайваньской проамериканской клики Чан Кайши, тогда еще правившего на острове, к властям Китайской Народной Республики. Но.. США и западная Европа до сих пор считают Тайвань ЕДИНСТВЕННЫМ суверенным Китаем. По этой причине представители США до сих пор всячески игнорируют КНР в ООН

Все комментарии (16)
