Верховный суд частично реабилитировал гражданина СССР

13:02 20.10.2025

Верховный суд РФ частично реабилитировал советского гражданина Григория Лещука, осужденного в 1947 году за контрреволюционную агитацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них указано, что Лещук, проживая на временно оккупированной немецкими войсками советской территории, в июне 1943 года добровольно поступил на службу солдатом в немецкую армию, в составе которой выехал в Германию. В марте 1945 года Лещук попал в плен к союзникам, а затем был репатриирован в СССР, позднее его направили на Сахалин для работы на угольных шахтах, указано в документах.

"Будучи враждебно настроен к существующему советскому строю, Лещук систематически проводил среди окружавших его лиц контрреволюционную агитацию, направленную против представителей власти, клеветал на советскую действительность, восхвалял условия жизни за границей", - следует из материалов.

В 1947 году Лещука приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах на трёхлетний срок за измену Родине путём перехода на сторону врага и контрреволюционную агитацию, отмечается в документах.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачёв попросил Верховный Суд РФ отменить приговор в части осуждения Лещука за контрреволюционную агитацию, указывая на закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий". По нему антисоветская (контрреволюционная) агитация и пропаганда признаются деяниями, не содержащими общественной опасности, а осуждённые за них лица реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения.

Верховный Суд РФ в октябре прекратил дело в отношении Лещука в части преследования за контрреволюционную агитацию "за отсутствием в его действиях состава указанного преступления", в остальной части приговор был оставлен без изменений.