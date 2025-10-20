Верховный суд частично реабилитировал гражданина СССР
Верховный суд РФ частично реабилитировал советского гражданина Григория Лещука, осужденного в 1947 году за контрреволюционную агитацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
В них указано, что Лещук, проживая на временно оккупированной немецкими войсками советской территории, в июне 1943 года добровольно поступил на службу солдатом в немецкую армию, в составе которой выехал в Германию. В марте 1945 года Лещук попал в плен к союзникам, а затем был репатриирован в СССР, позднее его направили на Сахалин для работы на угольных шахтах, указано в документах.
"Будучи враждебно настроен к существующему советскому строю, Лещук систематически проводил среди окружавших его лиц контрреволюционную агитацию, направленную против представителей власти, клеветал на советскую действительность, восхвалял условия жизни за границей", - следует из материалов.
В 1947 году Лещука приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах на трёхлетний срок за измену Родине путём перехода на сторону врага и контрреволюционную агитацию, отмечается в документах.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачёв попросил Верховный Суд РФ отменить приговор в части осуждения Лещука за контрреволюционную агитацию, указывая на закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий". По нему антисоветская (контрреволюционная) агитация и пропаганда признаются деяниями, не содержащими общественной опасности, а осуждённые за них лица реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения.
Верховный Суд РФ в октябре прекратил дело в отношении Лещука в части преследования за контрреволюционную агитацию "за отсутствием в его действиях состава указанного преступления", в остальной части приговор был оставлен без изменений.
Комментарии читателей Оставить комментарий
когда же наконец реабилитируют Маршала СССР Героя Советского Соза тов Берию ЛП
вот главная идея нынешней власти "антисоветская (контрреволюционная) агитация и пропаганда признаются деяниями, не содержащими общественной опасности "
Хаим, убогая попытка оправдаться погоды не делает. Устав Совбеза ООН, а не цитатки из преамбул. Вот что главное. В Совбезе заседает СССР! И ка бы ты там не пыхтел как ржавый самовар, это не изменит факта! Член ООН до сих пор не РФ а СССР!
Народ уже много лет пытается выяснить причину, почему несуществующий СССР заседает в Совбезе ООН. Ответы в общем наивные. Ты, так как я понял, залез на сайт ООН и узрел там СССР, об этом промолчал, но мне в ответ продолжаешь писать всякие глупости, надеясь сохранить лицо в споре.
Ты бы лучше придумал как аргументированно мне "объяснить", что там делает СССР до сих пор, и почему в Совбезе ООН НЕТ РФ! А не жонглировать нечего не меняющими цитатками.
Могу добавить второй факт. Указ Борьки о переименовании РСФСР в РФ от 25 декабря 1991 г. N 2094-I "Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика" на официальном сайте Кремля в разделе указов президента с 1991г РФ ОТСУТСТВУЕТ!
Я писал запрос на "кремлин", мне пришел ответ "указанный документ в перечне указов президента РФ не значится". Как же так?? РФ есть а указа о её создании НЕТ???
В сети полно сканов этого указа. На одном Борька превысил свои полномочия и подписался несуществующей на тот момент должностью "президент РФ". Только самого документа НЕТ в природе! Нигде и никогда фото реального указа не публиковалось! Даже если бы он существовал. Везде постят только экранный текст без ссылок на сам документ.
в вкладке "о нас" выше на графу "государства члены ООН"
Нажимаем букву " С" никакого СССРа нет. Нажимаем букву " Р" и... внезапное колдунство, третьей строкой:
Республика Корея
Дата принятия в ООН: 17-09-1991
Республика Молдова
Date of Admission: 02-03-1992
Российская Федерация*
Дата принятия в ООН: 24-10-1945
Хаим, ви таки што? Гоев совсем за дураков держите? Я ОТКРЫЛ САЙТ ООН (un.org), в вкладке "о нас" выше на графу "государства члены ООН"
Далее: Глава V: Совет Безопасности (статьи 23–32), далее:Глава V: Совет Безопасности, и таки што ви там видите?
1. Статья 23
"Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности."
Хаим, это провал! палево 103 уровня! Нельзя же быть таким #$@ в само деле!
ГДЕ??? ты там увидел Российскую федерацию? В преамбулах она присутствует, да. А вот состав совбеза ООН до сих по числится СССР!
Хаим, (я так понимаю всё тот же европипец?) для разнообразия тебе стоит вникать в первоисточники.
С Китаем кстати, так же не всё просто. Тот Китай который сидит в ООН, на самом деле не материковый а ТАЙВАНЬ! 25 октября 1971 года, Китайская республика Тайвань была исключена из Организации объединенных наций, резолюция 2758. По причине систематического нарушения устава ООН. Место Тайваня в ООН вместе с мандатом постоянного члена Совета Безопасности передавалось от тайваньской проамериканской клики Чан Кайши, тогда еще правившего на острове, к властям Китайской Народной Республики. Но.. США и западная Европа до сих пор считают Тайвань ЕДИНСТВЕННЫМ суверенным Китаем. По этой причине представители США до сих пор всячески игнорируют КНР в ООН