Госдума одобрила законопроект о запрете продажи табака на остановках

15:53 21.10.2025

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для её потребления на остановках общественного транспорта.

Согласно проекту, запрет распространяется на розничную торговлю сигаретами, вейпами и другими никотиновыми изделиями в павильонах, расположенных на остановочных пунктах городского и пригородного транспорта, пишет РИА Новости.

Авторы инициативы отмечают, что такие точки часто находятся рядом с учебными заведениями, что повышает доступность табачной продукции для молодежи. Кроме того, продажа подобных товаров на остановках увеличивает риск пассивного курения, особенно опасного для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Напомним, сейчас в России уже запрещена торговля табачными изделиями и устройствами для их потребления на всех видах общественного транспорта, в аэропортах, на вокзалах, станциях метро и в портах.