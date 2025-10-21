Госдума одобрила законопроект о запрете продажи табака на остановках

© KM.RU, Илья Шабардин

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для её потребления на остановках общественного транспорта.

Согласно проекту, запрет распространяется на розничную торговлю сигаретами, вейпами и другими никотиновыми изделиями в павильонах, расположенных на остановочных пунктах городского и пригородного транспорта, пишет РИА Новости.

Авторы инициативы отмечают, что такие точки часто находятся рядом с учебными заведениями, что повышает доступность табачной продукции для молодежи. Кроме того, продажа подобных товаров на остановках увеличивает риск пассивного курения, особенно опасного для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Напомним, сейчас в России уже запрещена торговля табачными изделиями и устройствами для их потребления на всех видах общественного транспорта, в аэропортах, на вокзалах, станциях метро и в портах.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.10.2025, 20:25
    Гость: Старый

    То есть, внесудебные расправы и грабеж со стороны налоговой - это норм, а сигареты - зло? Ничего не перепутали?

  2. 21.10.2025, 20:03
    Гость: gy

    Юноша, в СССР курили очень много. Воняло почти из каждой пасти. А остановки до сих поp заплёваны окурками. Входящие в транспорт бросают их на тротуар под ноги, но не в урну, чтобы сделать последнюю затяжку, а выдохнуть смрад уже внутри.

  3. 21.10.2025, 18:52
    Гость: А Суд Литвы разрешил взыскивать компенсации

    с наследников Горбачева.

    Верховный суд Литвы дал разрешение взыскивать компенсацию с наследников последнего генерального секретаря СССР Михаила Горбачева. Связано это с трагедией у здания «Литовского радио и телевидения» 13 января 1991 года.

    «17 октября Верховный суд Литвы постановил, что лица, признанные потерпевшими по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, теперь могут переадресовать свои претензии к наследникам Горбачева», — указано в материале газеты «Известия». Также заявляется, что обязанность возместить моральный ущерб не является исключительно личной и не прекращается со смертью виновного.

    13 января 1991 года в Вильнюсе у Дворца печати, телебашни, а также здания «Литовского радио и телевидения» в результате столкновений погибли 15 человек, включая советского офицера Виктора Шатских, и порядка 600 получили ранения. Согласно утверждениям официальных литовских источников, ответственность за гибель и травмы всех пострадавших якобы возлагается на Советскую армию, указано в материале.

  4. 21.10.2025, 18:35
    Гость: 29

    глупцы лучше чем в СССР не придумаете
    Сигареты не прятали за ширмами,на остановках стояли киоски и табачные ларьки
    и курило мало народ был занят и не было думы дурацкой и бесполезной а был план который надо было выполнять

