Хинштейн призвал Балицкого извиниться за критику защиты Курской области
Заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого с критикой жителей Курской области за то, что они не защитили свой регион,является неприемлемыми, заявил курский глава Александр Хинштейн.
В своем телеграм-канале он сообщил об «удивлении и недоумении» после просмотра видео с выступлением Балицкого. «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество», — цитирует Хинштейна РБК.
Он добавил, что подобные заявления «оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами». «Очень надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона!» — заключил курский губернатор.
Речь идет о словах Балицкого, сказанных им во время прямой линии 28 октября. Он говорил о защите Запорожской области и вкладе в это осужденного на пять лет за мошенничество бывшего генерал-майора, экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.
«В 2023 годы мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — сказал Балицкий.
Балицкий извинился и сказал, что имел в виду масштабное воровство властей Курска. И вот что интересно. Тут же и хинштейн и военкоры замолчали. А почему? Потому что тут то уже не покритикуешь, тут можно случайно что то плохое сказать про суть власти в России, а это боязно.
Как это?
Не надо утрировать!Людей надо было организовать,вооружить..Это сделано не было,соответственно и активного противодействия врагу со стороны мирных граждан не было.Это не вина людей,это недоработки местного руководства.При организованной обороне,с привлечением гражданского ополчения,что сделано не было, так скоротечно территории не сдаются.
Симпатичные
Вас не удивляют?