Хинштейн призвал Балицкого извиниться за критику защиты Курской области

© KM.RU, Алексей Белкин

Заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого с критикой жителей Курской области за то, что они не защитили свой регион,является неприемлемыми, заявил курский глава Александр Хинштейн.

В своем телеграм-канале он сообщил об «удивлении и недоумении» после просмотра видео с выступлением Балицкого. «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество», — цитирует Хинштейна РБК.

Он добавил, что подобные заявления «оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами». «Очень надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона!» — заключил курский губернатор.

Речь идет о словах Балицкого, сказанных им во время прямой линии 28 октября. Он говорил о защите Запорожской области и вкладе в это осужденного на пять лет за мошенничество бывшего генерал-майора, экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.

«В 2023 годы мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — сказал Балицкий.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2025, 12:27
    Гость: Alex

    Балицкий извинился и сказал, что имел в виду масштабное воровство властей Курска. И вот что интересно. Тут же и хинштейн и военкоры замолчали. А почему? Потому что тут то уже не покритикуешь, тут можно случайно что то плохое сказать про суть власти в России, а это боязно.

  3. 29.10.2025, 11:20
    Гость: к слову

    Не надо утрировать!Людей надо было организовать,вооружить..Это сделано не было,соответственно и активного противодействия врагу со стороны мирных граждан не было.Это не вина людей,это недоработки местного руководства.При организованной обороне,с привлечением гражданского ополчения,что сделано не было, так скоротечно территории не сдаются.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев: Трамп встал на тропу войны с Россией
© KM.RU, Петр Чайников
Долги родине: Россия нарастит выдачи кредитов другим странам до 1,8 трлн
Дмитриев: решение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов
Избранное
Гараж «Аннетт» (интернет-сингл)
Непогода нынче в моде: кому и за что мстят «хляби небесные» на юге России
Возвращение Навального в РФ приведет к конфликту в ФБК
«Черный кофе» (Дмитрию Варшаскому 60), 21 январь, 16 Тонн
Сергей Черняховский. Религия, вера, идеология
ДМЦ «Глазами красными» (интернет-сингл)
«АукцЫон», 28 апреля, «ГлавКлуб»
4-й дуст «Дача» (интернет-сингл)
Жар-птица «Антология» (4CD)
Кинопремьера «Развод в стиле кунг фу»: она мужа двинет ногой
«Что прячут господа демократы и либералы от глаз народа и исследователей, но регулярно вбрасывают термин "сталинские репрессии" и приводят страшные цифры как страшное пугало?»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации