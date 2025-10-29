Хинштейн призвал Балицкого извиниться за критику защиты Курской области

00:02 29.10.2025

Заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого с критикой жителей Курской области за то, что они не защитили свой регион,является неприемлемыми, заявил курский глава Александр Хинштейн.

В своем телеграм-канале он сообщил об «удивлении и недоумении» после просмотра видео с выступлением Балицкого. «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество», — цитирует Хинштейна РБК.

Он добавил, что подобные заявления «оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами». «Очень надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона!» — заключил курский губернатор.

Речь идет о словах Балицкого, сказанных им во время прямой линии 28 октября. Он говорил о защите Запорожской области и вкладе в это осужденного на пять лет за мошенничество бывшего генерал-майора, экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.

«В 2023 годы мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — сказал Балицкий.