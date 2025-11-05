Энергетики из-за долгов обесточили часть объектов на площадке космодрома Восточный
"Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) приостановило поставку электроэнергии на объекты площадки стартового комплекса "Ангара" космодрома Восточный в Амурской области из-за долгов генподрядчика, сообщает в среду пресс-служба энергокомпании.
"Под ограничения попали объекты строительной компании, используемые подрядчиком на площадке стартового комплекса КРС Ангара. Кроме ограничительных санкций, введенных на объекты должника, ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании ООО "ПСО "Казань" несостоятельным (банкротом)", - цитирует сообщение "Интерфакс".
Долг генподрядчика второй очереди космодрома Восточный перед ДЭК составляет более 51 млн рублей. Ежемесячно объекты потребляют энергию на сумму около 4 млн рублей. В энергокомпании отметили, что строительная организация игнорирует законные требования и не исполняет графики.
