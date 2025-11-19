В РПЦ хотят передать останки нерожденных младенцев государству

11:27 19.11.2025

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов во вторник, 18 ноября, заявил, что в Госдуме разрабатывается законопроект о «включении останков нерожденных младенцев в перечень останков для погребения на общих основаниях», пишет «Коммерсант».

Он пояснил, что «необходимо разделить останки человека любого происхождения от биологических отходов любого вида». И добавил, что «важным направлением остается при этом обсуждение статуса эмбриона человека».

Заявление было сделано в рамках секции «Семья и народосбережение» XXVII Всемирного русского народного собора. Иерей не уточнил, какой комитет или депутат готовит такой законопроект.

Биологический материал, полученный в результате искусственного или самопроизвольного прерывания беременности, относится к медицинским отходам категории «Б», то есть представляющим эпидемиологическую опасность, пояснила «Коммерсанту» руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова: «Санитарно-эпидемиологические правила и законодательные нормы устанавливают строгие требования к обращению с таким биоматериалом. Он подлежит сбору в одноразовую тару с дезинфицирующим раствором, маркированную желтым цветом, либо в специализированные желтые пакеты из полиэтилена». Стандартная процедура утилизации предполагает кремацию в муниципальных крематориях. Особая ситуация складывается с «поздними самопроизвольными абортами» — так называют случаи потери плода массой менее 500 г на сроках до 22 недель. «При преждевременном родоразрешении с летальным исходом для младенца семья может добиться выдачи останков для погребения, невзирая на то что официальное свидетельство о смерти в подобных ситуациях не выдается», — пояснила юрист.

Отец Федор также заявил, что законопроект будет регулировать оборот «репродуктивных тканей» — в частности, стволовых клеток, ооцитов и эмбрионов. По его словам, необходимо добиться запрета их «экспорта».

Еще одна инициатива, которую анонсировал иерей,— «запрет на утилизацию эмбрионов путем передачи их на хранение только под государственный контроль».

Судя по всему, речь идет о «лишних» эмбрионах, не перенесенных в организм матери в ходе процедуры ЭКО. Сейчас их криоконсервируют — «замораживают», а затем их судьбу решают родители, объснила Лактионова. Они могут оплачивать хранение эмбрионов «годами и десятилетиями», могут безвозмездно передать другой паре или в один из банков донорских эмбрионов, а могут принять решение об их уничтожении.