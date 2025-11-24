В ОП предложили заморозить цены на алкоголь на период новогодних праздников

08:05 24.11.2025

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой зафиксировать стоимость алкогольной продукции в преддверии новогодних праздников, сообщает ТАСС.

По его словам, с 15 декабря по 15 января торговым сетям следует запретить повышать цены, поскольку именно в этот период традиционно наблюдается максимальный спрос, что нередко провоцирует рост стоимости.

Гриб подчеркнул, что перед праздниками ритейлеры регулярно поднимают цены на спиртное, аналогично тому, как авиакомпании увеличивают стоимость билетов в периоды высокого спроса.

Однако, ряд аналитиков отмечает, что подорожание алкогольной продукции возможно и независимо от сезонных факторов — из-за роста акцизов. Ближе к Новому году может увеличиться цена на вино, шампанское, водку и импортный премиальный алкоголь.