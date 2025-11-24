В ОП предложили заморозить цены на алкоголь на период новогодних праздников

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой зафиксировать стоимость алкогольной продукции в преддверии новогодних праздников, сообщает ТАСС.

По его словам, с 15 декабря по 15 января торговым сетям следует запретить повышать цены, поскольку именно в этот период традиционно наблюдается максимальный спрос, что нередко провоцирует рост стоимости.

Гриб подчеркнул, что перед праздниками ритейлеры регулярно поднимают цены на спиртное, аналогично тому, как авиакомпании увеличивают стоимость билетов в периоды высокого спроса.

Однако, ряд аналитиков отмечает, что подорожание алкогольной продукции возможно и независимо от сезонных факторов — из-за роста акцизов. Ближе к Новому году может увеличиться цена на вино, шампанское, водку и импортный премиальный алкоголь.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 24.11.2025, 12:12
    Гость: Основной

    Старый, ты хоть думай чего говоришь то, а то за экстремизм могёшь того.
    Это ж надо додуматься - предложить "заморозить в полном смысле" существующий политический строй!?!

  5. 24.11.2025, 12:10
    Гость: Основной

    Функциональная не грамотность во всей крае!
    Осознал хоть смысл то новости?
    Похоже нет.
    Поясняю - депутат предложил НЕ повышать цены на алкашку на новый год.
    При чем тут еда и "не пей"?

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Стало известно имя чиновника, на которого планировалось покушение
© KM.RU, Алексей Белкин
Уровень жизни и личный комфорт: сила и слабость современной России
© KM.RU, Алексей Белкин
Сенатор обвинил Запад в лживых нарративах о разрухе и коррупции в России
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Медвузы пытаются предотвратить отчисления студентов после закона о целевом обучении
Избранное
Кинопремьера «Коса»: пускать ли маньяков на ток-шоу
«К сожалению, одна из бед России – это плата жизнями своих лучших сынов за очередного "братушку"»
«Били и девочек, и даже малышей»: как реабилитируют детей в приюте «Радуга»
Западный фронт «По ту сторону смысла»
Wild Rebel «No Need For A Gun» (нумерованный CD + 3 наклейки + медиатор)
«Государство-цивилизация»
Ребенок растет вундеркиндом? У вас проблемы!
Как начать знакомство с девушкой?
Найк Борзов, 20 мая, ГлавКлуб
Обвернитесь, мадам!
«И, конечно, подпевать лучше хором». Российские гимн и флаг станут модными
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации