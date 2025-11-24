В ОП предложили заморозить цены на алкоголь на период новогодних праздников
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой зафиксировать стоимость алкогольной продукции в преддверии новогодних праздников, сообщает ТАСС.
По его словам, с 15 декабря по 15 января торговым сетям следует запретить повышать цены, поскольку именно в этот период традиционно наблюдается максимальный спрос, что нередко провоцирует рост стоимости.
Гриб подчеркнул, что перед праздниками ритейлеры регулярно поднимают цены на спиртное, аналогично тому, как авиакомпании увеличивают стоимость билетов в периоды высокого спроса.
Однако, ряд аналитиков отмечает, что подорожание алкогольной продукции возможно и независимо от сезонных факторов — из-за роста акцизов. Ближе к Новому году может увеличиться цена на вино, шампанское, водку и импортный премиальный алкоголь.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ввести пайки и вся недолга.
новогодние увольнения прошли не так заметно?
А это что ? Еще один буржуйский член ? )
Старый, ты хоть думай чего говоришь то, а то за экстремизм могёшь того.
Это ж надо додуматься - предложить "заморозить в полном смысле" существующий политический строй!?!
Функциональная не грамотность во всей крае!
Осознал хоть смысл то новости?
Похоже нет.
Поясняю - депутат предложил НЕ повышать цены на алкашку на новый год.
При чем тут еда и "не пей"?