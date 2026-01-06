20-летний сын Кадырова назначен и. о. зампредседателя правительства Чечни

11:42 6.01.2026

20-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чеченской Республики. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"По представлению дорогого БРАТА, Председателя Правительства ЧР Магомеда Даудова, Ахмат Кадыров назначен на должность исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства ЧР — министра ЧР по физической культуре и спорту", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, Ахмед Дудаев назначен и. о. заместителя председателя правительства Чечни — министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Рамзан Кадыров выразил уверенность, что оба назначенных чиновника справятся с поставленными задачами, отметив их профессиональный опыт, системный подход к работе и высокий уровень ответственности.