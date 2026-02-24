ФСБ ведет расследование в отношении Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на материалы ФСБ России.

Речь идёт о расследовании по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Подробности дела официально не раскрываются.

По данным издания, с 2022 года число преступлений, совершённых с использованием Telegram, превысило 153 тысячи. Из них около 33 тысяч связаны с диверсионной, террористической и экстремистской деятельностью. Также утверждается, что теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года координировался через этот мессенджер.

Глава ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что ведомство не ведёт переговоров с Дуровым. По его словам, задача спецслужбы — обеспечивать безопасность граждан, а не обсуждать вопросы свободы слова.

  2. 24.02.2026, 13:37
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    О, каГГ значит! А нельзя ли на повестке дня вначале поставить не тему "Роль Телеги в подрывной деятельности супротив России", а тему "Где был КГБ при развале СССР ?. Или пока новый мавзолей не построили, заполнили, а затем всё из него вынесли этого делать нельзя? :-)

