ФСБ ведет расследование в отношении Павла Дурова
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на материалы ФСБ России.
Речь идёт о расследовании по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Подробности дела официально не раскрываются.
По данным издания, с 2022 года число преступлений, совершённых с использованием Telegram, превысило 153 тысячи. Из них около 33 тысяч связаны с диверсионной, террористической и экстремистской деятельностью. Также утверждается, что теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года координировался через этот мессенджер.
Глава ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что ведомство не ведёт переговоров с Дуровым. По его словам, задача спецслужбы — обеспечивать безопасность граждан, а не обсуждать вопросы свободы слова.
