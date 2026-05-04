Минцифры РФ займется нелицензионным спутниковым ТВ в Крыму

10:24 4.05.2026

В Крыму около 34% населения используют нелицензионные спутниковые приемники типа «Горыныч», позволяющие принимать сигнал сразу с нескольких спутников, включая украинские телеканалы.

Данные приведены в докладе исследовательской компании, представленном 27 апреля на совещании в Совете Федерации с участием представителей Минцифры, профильных региональных министров и оператора «Русский мир». Документ оценивает ситуацию на апрель 2026 года, пишет МК.

Согласно материалам, среди пользователей таких устройств преобладают жители в возрасте от 18 до 54 лет, тогда как среди старших групп доля минимальна. При этом лишь 17% населения региона пользуются лицензионным спутниковым телевидением, а почти половина — 49% — не используют его вовсе.

По итогам совещания Минцифры поручено оценить фактическое количество работающих устройств и проработать меры реагирования на высокий уровень их распространения.

«Чем больше у респондента доступа к альтернативному контенту, тем чаще его мнение отличается от "среднего", является более негативным и становится менее устойчивым»,— цитирует доклад «Коммерсант». Эти тенденции наиболее выражены среди жителей сельской местности, а также среди представителей молодой и средней возрастных групп, «которые демонстрируют наиболее низкий уровень доверия к официальным источникам информации и более высокую ориентацию на альтернативные информационные каналы», указано в документе.