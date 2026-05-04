Минцифры РФ займется нелицензионным спутниковым ТВ в Крыму
В Крыму около 34% населения используют нелицензионные спутниковые приемники типа «Горыныч», позволяющие принимать сигнал сразу с нескольких спутников, включая украинские телеканалы.
Данные приведены в докладе исследовательской компании, представленном 27 апреля на совещании в Совете Федерации с участием представителей Минцифры, профильных региональных министров и оператора «Русский мир». Документ оценивает ситуацию на апрель 2026 года, пишет МК.
Согласно материалам, среди пользователей таких устройств преобладают жители в возрасте от 18 до 54 лет, тогда как среди старших групп доля минимальна. При этом лишь 17% населения региона пользуются лицензионным спутниковым телевидением, а почти половина — 49% — не используют его вовсе.
По итогам совещания Минцифры поручено оценить фактическое количество работающих устройств и проработать меры реагирования на высокий уровень их распространения.
«Чем больше у респондента доступа к альтернативному контенту, тем чаще его мнение отличается от "среднего", является более негативным и становится менее устойчивым»,— цитирует доклад «Коммерсант». Эти тенденции наиболее выражены среди жителей сельской местности, а также среди представителей молодой и средней возрастных групп, «которые демонстрируют наиболее низкий уровень доверия к официальным источникам информации и более высокую ориентацию на альтернативные информационные каналы», указано в документе.
Чем меньше государство о вас знает - тем больше подозрений вы вызываете современном мире. Ну аксиома же ж!
Никого не должно касаться сколько у вас приемников дома и каких - кроме особо уполномоченных органов.
А может.. проблема в том что "официальные источники" тупо Заврались?
И что стало с декларацией оон о Праве человека на свободу получения информации?
Ну да, как в добром старом анекдоте, когда Андропов грозит пальцем из телевизора: "Я тебе попереключаю!" Наши вожди берут на вооружение "лучшие" советские практики. Так и до глушилок недалеко. Может, лучше повысить уровень доверия к "официальным источникам информации"? И тогда - "пущай клевещут".
Причина использование этих "Горынычей" состоит в отсутствии в ряде регионов Крыма и ЛНР связи, эфирного ТВ и интернета. Власти сами признают, что в ближайшей перспективе нереально проложить в этих районах широкополосный интернет. Даже мобильные операторы там справляются с трудом. То есть с трудом ловит мобильная связь, про мобильный интернет и говорить нечего. Удивительно то, что такое положение дел остается с 2014 года. Что это как не бездействие российских властей, которое приводит к обработке сознания местного населения вражеской пропагандой ?