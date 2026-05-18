В Минздраве предложили считать молодежью людей до 39 лет

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что людей до 39 лет сегодня можно считать молодыми с биологической точки зрения. По ее словам, это связано с ростом продолжительности жизни и более медленным старением организма.

"Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. За свою жизнь человек успеет намного больше", - сказала она в беседе с ТАСС.

Сейчас в России к молодежи официально относятся граждане от 14 до 35 лет.

Ранее академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко также говорил, что повышение верхней возрастной границы молодежи является неизбежным процессом.

