Мечты о распаде России

15:54

Недавно был опубликован материал, в котором описаны меры, ведущие к распаду России. Его автором является Януш Бугайский



Фото с сайта pixabay.com

Автор натолкнулся на любопытную статью на ведущем американском ресурсе The Hill. Януш Бугайский, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) и бывший директор Программы новой европейской демократии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) накропал материал под названием "Управление распадом России". Там он описывает меры, которые нужно предпринять для того, чтобы Россия распалась и чтобы на ее территории вспыхивали конфликты.

Начинает пан Януш с того же, с чего обычно начинают авторы многих таких подметных статеек - с рассказов о продолжающемся нападении России на Украину (забыв только упомянуть, когда наши войска взяли Киев, когда вышли на западную границу и и в каких лагерях фильтрации держат бандеровцев и нацистов), ну и с "подрывной деятельности против западных государств".

Мол, Россию не удалось остановить ни США, ни НАТО, ни ЕС, и только пан бывший директор чего-то там знает, как надо. Москва думает, что Запад слаб и предсказуем, а на самом-то деле слаба именно Москва.

И надо лишь чуть-чуть подтолкнуть и она падет - пану Янушу его немецкий товарищ по вере в это (тот, что с характерной челкой и усами) не даст соврать, он тоже так думал. И француз один с Корсики тоже так считал.

Россия, считает пан поляк, не смогла модернизировать свою экономику (видимо, по польскому образцу - угробить промышленность и набрать долгов), но зато сильна в дезинформации, с помощью которой изображает себя (!) ведущей мировой силой наравне с США. На самом-то деле ведущей мировой силой является Польша, надо полагать?..

Польские соседи с Украины, в настоящий момент демонстрирующие всему миру, что нет пределов погружению на дно, и всегда в это самое дно могут постучать, про таких говорят: дурень думкой богатеет.

В качестве доказательства своей "правоты" пан ссылается на расчеты военного бюджета в долларах по курсу и подушного ВВП тоже по курсу (потому что если взять в том же источнике данные, полученные путем пересчета покупательной способности, то аргументация рухнет, это понятно).

Разумеется, рассказываются сказки про жуткую коррупцию, бедность и все такое прочее. Из столь "правдивой" оценки ситуации делается столь же мудрый вывод - Россия движется к распаду, и надо ему помочь.

Процитируем пана Бугайского:

Громоздкая Российская Федерация состоит из 85 «федеральных субъектов», из которых 22 являются республиками, представляющими нерусские этнические группы, включая Северный Кавказ и Среднюю Волгу, и многочисленными регионами с ярко выраженной идентичностью, которые ощущаются все более отчужденными от Москвы.

Вместо того, чтобы проводить децентрализацию, чтобы учесть региональные устремления, Кремль понижает их автономию. Это очевидно в новом законе о языке, который призван содействовать «русификации» и планирует объединить и ликвидировать несколько регионов.

По всей стране усиливается давление: растущий гнев на местных губернаторов, назначаемых Кремлем, и возмущение тем, что Москва присваивает их ресурсы. Действительно, такие регионы, как Саха и Магадан на Дальнем Востоке, с их значительными минеральными богатствами, могли бы стать успешными государствами без эксплуатации Москвы.

То есть меры по укреплению государственности, последовательно проводимые В.В. Путиным все время его правления, безусловно, неправильные, надо было "дать всем суверенитета, сколько смогут", прямо как в "святые" 90-е, видимо.

Также пан "специалист" считает, что в России "стремительно" разрушается инфраструктура, и "жители Сибири и Дальнего Востока России будут еще более отделены от центра, что стимулирует требования об отделении и суверенитете".

Пан вообще был в России или изучал ситуацию в ней по статьям на украинских ресурсах вроде "Цензора" и "Обозревателя" и по пасквилям политукраинцев в ЖЖ и прочих блогах, скажем, по "Злому одесситу" и прочим?

Или по пабликам в ВК, где друг другу такие же деятели, чаще всего изображающие из себя патриотов России (или СССР) с тряпками разного цвета постят задорные картинки, чаще всего не имеющие отношения к России?

Далее следуют советы от холопа заокеанскому пану. Хотя настоящий пан никаких советов от холопов выслушивать бы не стал и велел бы запороть говорливого на конюшне.

Вашингтон "должен вернуться к основным принципам, которые сопровождали распад Советского Союза, поддерживая демократизацию, плюрализм, права меньшинств, подлинный федерализм, децентрализацию и региональное самоопределение среди разрозненных регионов России и этнических групп и должен содействовать региональному и этническому самоопределению внутри Российской Федерации".

Пан Януш вещает с амвона:

"Логическое обоснование роспуска должно быть логически сформулировано: чтобы выжить, России нужна федеральная демократия и крепкая экономика; без демократизации на горизонте и ухудшения экономических условий федеральная структура будет становиться все более неуправляемой".

Интересно, как только в России, наоборот, начали сначала тихо, а потом все плотнее "закручивать гайки" и отходить от "настоящей демократии", которой все наелись от пуза в 90-е, так структура наоборот стала более управляемой и условия стали улучшаться. Может, пан Бугайский о какой-то другой России, из другого, параллельного пространства? С другими законами развития общества. Или просто пан вещает то, что хочет видеть, или за что ему платят 30 злотых?

Читаем далее откровения блаженного Януша:

"Чтобы управлять процессом роспуска и уменьшить вероятность конфликта, который выходит за пределы государственных границ, Западу необходимо установить связи с различными регионами России и содействовать их мирному переходу к государственности".

То есть он хочет, чтобы страны Запада в открытую стимулировали сепаратизм? А он не понимает, что подобные действия уже сами по себе - "казус белли" и могут привести те самые страны абстрактного Запада тоже к распаду государственности, но вызванному совсем иными причинами и с совсем иными, куда более тяжелыми последствиями?

Пан Бугайский даже "распределил" некоторые регионы нашей с вами державы:

"Некоторые регионы могут присоединиться к таким странам, как Финляндия, Украина, Китай и Япония, из которых Москва насильственно присвоила территории в прошлом. Другие республики Северного Кавказа, Среднего Поволжья, Сибири и Дальнего Востока могут стать полностью независимыми государствами и наладить отношения с Китаем, Японией, США и Европой".

Умственный уровень "исследователя" ставит его на одну доску с мечтателями с соседней с Польшей территории, где тоже то о Кубани мечтают, то о Крыме, то о походе на Москву, и что США придут, победят Россию и поставят их над нами гауляйтерами и полицаями.

Он еще пишет про НАТО, которое "должно обеспечить безопасность соседей России в случае ее распада". Как оно это сделало бы в случае распада ядерной сверхдержавы, он не уточняет. Пан не тактик, он специалист по стратегии, как говорится.

Можно было бы этого польского стратега просто проигнорировать - таких полно, и писанины такой от них немало, и реальность всего ими написанного ровно такая же, как и их "знания" о нас. Но проблема в том, что такие "исследователи" России, засевшие в разных околоправительственных "фондах" и ничего о нас не знающие, дают советы людям, которые тоже ничего о нас не знают, но которые уже готовят бумаги для людей, которые опять же ничего не знают о России конкретного, но уже обладают властью.

И проблема в том, что поднимаемые такими вот писателями вопросы и предлагаемые решения могут иметь фатальные последствия, если люди с властью их послушают.

К тому же вымирание "советологии" на Западе (среди которых когда-то были и действительно специалисты по нашей стране) привело к тому, что в США начали привлекать к "изучению" России и "консалтингу" по ней тех, кто, как кажется парням с Потомака, "знает своих соседей хорошо". То есть прибалтийцев, поляков и др.

Ценность же аналитики с Запада о России, к сожалению, непрерывно падает, как и умение разведок США и Запада свести массивы реальных данных во что-то, отражающее реальность с минимумом искажений.

Западные разведки, в частности, ЦРУ, успешно проспали распад СССР, осенью 1991 г. они писали доклады о будущем обновленного Союза. А Союз взял и распался благодаря трем властолюбивым деятелям (не только им, к сожалению, списать содеянное на "руку Запада" легче, чем признать, что Союз порушили в основном мы сами, и не только эти самые трое, но и многие-многие другие).

Они же успешно проспали и восстановление устойчивой государственности. И проспали ракетно-ядерный и технологический "рывок" России, ведь еще в середине 2000-х попадались материалы о том, как будет деградировать ядерный потенциал России до уровня 150-200 боезарядов (суммарно). Немало подобного вышло и из-под пера российских авторов, зачастую потому, что заказчики с Запада хотели увидеть именно это в тексте.

А из подобной галиматьи делались выводы на самом верху, и решения по выходу из Договора по ПРО и созданию НПРО США, неработоспособной по итогу, принимались исходя из подобных оценок. Равно как и меры, приведшие к серьезному разладу ядерно-оружейного комплекса самой Америки. Можно еще много таких примеров вспомнить.

И не дай бог, советам пана Бугайского кто-то последует - это может вызвать со стороны не желающей распадаться России такую реакцию, что... Проще сказать так: всем мечтающим о распаде нашей державы стоит изучать периоды полураспада радиоактивных элементов высокого уровня активности, "правило семи" и поражающие факторы ядерного оружия.

В общем, не дождетесь вы нашего распада.

Автор: Я. Вяткин