]]> ]]>
Главная В мире Новости

Огонь не затронул реликвии собора Парижской Богоматери

22:59 15.04.2019

Реликвии собора Парижской Богоматери, где в понедельник вечером начался сильный пожар, находятся в безопасности. Об этом  журналистам сообщил представитель собора Андре Фино.

По его словам, "все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает".

В толпе парижан, которые наблюдают за пожаром с острова Сен-Луи, верующие читают молитвы, сообщает ТАСС.

В 1239 году в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. С тех пор собор, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, становился местом самых важных церемоний. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944 году был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.

Темы: В мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.04.2019, 03:19
Гость: Ray Bloom

Надеюсь, Квазимодо не пострадал.
16.04.2019, 01:52
Гость: ни колай

это только подтверждает все все подстроено
16.04.2019, 00:28
Гость: Ян

Показуха. Не вериться в их песнопение и молитвы. В ЕС давно засели сатанисты и всякого рода сброда а ля Европейца. Горят церкви, есть поверие что это к большой войне. Вот только куда бежать всяким Иудам из ЕС. Дома они тоже никому не вс..лись.
Все комментарии (8)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.