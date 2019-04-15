Огонь не затронул реликвии собора Парижской Богоматери

22:59

Реликвии собора Парижской Богоматери, где в понедельник вечером начался сильный пожар, находятся в безопасности. Об этом журналистам сообщил представитель собора Андре Фино.

По его словам, "все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает".

В толпе парижан, которые наблюдают за пожаром с острова Сен-Луи, верующие читают молитвы, сообщает ТАСС.

В 1239 году в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. С тех пор собор, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, становился местом самых важных церемоний. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944 году был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.