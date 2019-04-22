Трамп пообещал Зеленскому помогать противодействовать РФ

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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Киева по восстановлению территориальной целостности, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии", - заявил Волкер.

Трамп также пожелал успехов Зеленскому и назвал выборы важным этапом в истории Украины.

Волкер также поблагодарил действующего президента Петра Порошенко "за его мужество руководить Украиной в чрезвычайно трудное время и за его приверженность демократическим институтам, а также за принятие воли украинского народа".