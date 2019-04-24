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Штаб Зеленского призвал усилить санкции против РФ из-за указа Путина

21:02 24.04.2019
© РИА Новости Стрингер
Сюжет: Противостояние на Украине

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского усмотрели признаки "оккупации" в решении России об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей и выступают за усиление международных санкций против Москвы.

"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашему государству территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта", - говорится в Telegram-канале команды Зеленского.

В сообщении отмечается, что Киев надеется на содействие международного сообщества в вопросе защиты прав, свобод и интересов граждан Украины на временно оккупированных территориях и рассчитывает на большее дипломатическое и санкционное давление на РФ.

В команде Зеленского также заявили, что решение России не способствует прекращению огня в Донбассе. При этом в сообщении отмечается, что Киев будет делать все возможное, чтобы помочь защитить и обеспечить права своих граждан, которым приходится находиться на оккупированных территориях.

В числе приоритетов Зеленского названы расширение возможностей для поддержания связей с гражданами Украины на оккупированных территориях и комплекс мер деоккупации украинских земель и прекращения войны, сообщает ТАСС.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечается, что это решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина" и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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25.04.2019, 00:34
Гость: Без указов

России будут санкции наваливать. Вот ВЕЛИКИЙ и УЖАСНЫЙ в нужный момент времени подписал один неприметный указик и у бандер челюсть отвисла. Ещё пару подобных указиков в своё время и санкции "почешут" одно бандеровское место, а может и два места одновременно. Вот так надо работать, а ты каких-то санкций от известных бандюков испугался!
24.04.2019, 23:42
Гость: Наказывать следует лишь виновных

Путин издал указ, а санкции против всей РФ. Наверное это не правильно. Причем здесь простой русский человек?
24.04.2019, 22:55
Гость: Вчерашний день

Сегодня 2019, а не 2014. Кремлевские старики поздно спохватились. А когда был 2014, они думали, что за окном 2004. И так все, начиная с 2000.
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