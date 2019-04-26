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Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»

06:59 26.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление компании "Укртранснафта".

Предприятие пояснило, что это решение вынужденное, и оно его приняло, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти на территории Украины.

"В соответствии с условиями настоящего договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям", — поясняется в сообщении.

Отмечается, что материальные убытки будут возложены на сторону, которая "не выполнила свои обязанности".

Кроме того, к такому решению привел отказ приема оператора словацкого участка "Дружбы" нефти из России по этому нефтепроводу, поскольку из-за этого украинский оператор не может доставить нефть в Словакию.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу "Дружба" на юге республики, возникла на прошлой неделе. "Транснефть" признала повышенное содержание в топливе хлоридов и заявила, что приняла меры для скорейшего решения вопроса.

Темы: Нефтяная промышленность в России, Транснефть
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Комментарии читателей
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26.04.2019, 11:11
Гость: Евгений В

Олег, как этого ничего? а долги?
26.04.2019, 11:10
Гость: Евгений В

Население России готовится возместить все убытки.
26.04.2019, 10:46
Гость: mesozoic_2

Зомбоящик твердит, что на Украине трубы не ремонтировались с советских времен. А в РФ олигархи новые скважины бурили? Это же не просто "плохая нефть", это каюк скважинам. Приплыли олигархи? (на остальных кремлю на...)
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