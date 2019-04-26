Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление компании "Укртранснафта".
Предприятие пояснило, что это решение вынужденное, и оно его приняло, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти на территории Украины.
"В соответствии с условиями настоящего договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям", — поясняется в сообщении.
Отмечается, что материальные убытки будут возложены на сторону, которая "не выполнила свои обязанности".
Кроме того, к такому решению привел отказ приема оператора словацкого участка "Дружбы" нефти из России по этому нефтепроводу, поскольку из-за этого украинский оператор не может доставить нефть в Словакию.
Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу "Дружба" на юге республики, возникла на прошлой неделе. "Транснефть" признала повышенное содержание в топливе хлоридов и заявила, что приняла меры для скорейшего решения вопроса.