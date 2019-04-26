Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»

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Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление компании "Укртранснафта".

Предприятие пояснило, что это решение вынужденное, и оно его приняло, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти на территории Украины.

"В соответствии с условиями настоящего договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям", — поясняется в сообщении.

Отмечается, что материальные убытки будут возложены на сторону, которая "не выполнила свои обязанности".

Кроме того, к такому решению привел отказ приема оператора словацкого участка "Дружбы" нефти из России по этому нефтепроводу, поскольку из-за этого украинский оператор не может доставить нефть в Словакию.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу "Дружба" на юге республики, возникла на прошлой неделе. "Транснефть" признала повышенное содержание в топливе хлоридов и заявила, что приняла меры для скорейшего решения вопроса.