Власти ФРГ в массовом порядке отклоняют прошения об убежище сирийцам

17:00

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев ФРГ (BAMF, БАМФ) на протяжении последних недель отклоняет прошения о предоставлении убежища гражданам Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Речь идет, прежде всего, о заявлениях, в которых причиной для предоставления статуса беженца называлась сложная ситуация в Сирии. В середине марта БАМФ актуализировало внутренние положения по оценке обстановки в этой стране. Каковы конкретно изменения, не сообщается.

В ноябре 2018 года внешнеполитическое ведомство Германии представило отчет об обстановке в Сирии, в котором указывалось на то, что нигде в стране не было создано условий для "всеобъемлющей, долгосрочной и надежной защиты преследуемых лиц".

В этой связи в конце ноября главы МВД федеральных земель ФРГ приняли решение продлить запрет на высылку в Сирию просителей убежища до конца июня.