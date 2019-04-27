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Власти ФРГ в массовом порядке отклоняют прошения об убежище сирийцам

17:00 27.04.2019
Фото с сайта news.day.az
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Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев ФРГ (BAMF, БАМФ) на протяжении последних недель отклоняет прошения о предоставлении убежища гражданам Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Речь идет, прежде всего, о заявлениях, в которых причиной для предоставления статуса беженца называлась сложная ситуация в Сирии. В середине марта БАМФ актуализировало внутренние положения по оценке обстановки в этой стране. Каковы конкретно изменения, не сообщается. 

В ноябре 2018 года внешнеполитическое ведомство Германии представило отчет об обстановке в Сирии, в котором указывалось на то, что нигде в стране не было создано условий для "всеобъемлющей, долгосрочной и надежной защиты преследуемых лиц".

В этой связи в конце ноября главы МВД федеральных земель ФРГ приняли решение продлить запрет на высылку в Сирию просителей убежища до конца июня.

Темы: Сирия, Проблемы беженцев и перемещенных лиц в мире
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Комментарии читателей
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27.04.2019, 22:39
Гость: Европеец

На пенсии экономите ?
27.04.2019, 20:53
Гость: Еврейцу

Россия не даёт им халявного БАБЛА! По-этому они к нам и не едут.
27.04.2019, 18:31
Гость: Европеец

А Россия ?
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