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Опубликованы подробности разгона путча в Венесуэле

16:22 30.04.2019
Гуайдо
Хуана Гуайдо. Стоп-кадр из видео в Twitter
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Против лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и находящихся с ним 70 человек в военной форме был применен слезоточивый газ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца с места событий. По информации агентства, это происходит близ авиабазы Ла-Карлота в столице Венесуэлы Каракасе.

О том, что там собралась группа восставших военных, ранее сообщил министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, власти предпринимают шаги по подавлению попытки переворота.

Председатель Национальной конституционной ассамблеи страны Диосдадо Кабельо также заявил, что оппозиция не могла получить доступ к авиабазе в Каракасе, передает Reuters. В Минобороны Венесуэлы подтвердили преданность армии действующей власти.

30 апреля Гуайдо в видеообращении, записанном в окружении людей в военной форме, призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее финальной фазой операции «Свобода», сообщает «Лента.ру».

«Национальные вооруженные силы приняли правильное решение и рассчитывают на поддержку венесуэльского народа», - заявил лидер оппозиции. Он добавил, что призывает народ Каракаса подходить к авиабазе и принять участие в совместном восстании с «основными воинскими подразделениями».

Вместе с Гуайдо на видео появился влиятельный оппозиционер Леопольдо Лопес, который находился под арестом; он утверждает, что из-под стражи его освободили военнослужащие.

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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30.04.2019, 23:44
Гость: кю

Форменных ряженых путчистов не задерживают, арестанты разгуливают по митингам, стрельбы и смертей силовиков терпеливо дожидаются. Чудны гримасы венесуэльской и прочей "тирании" - неподвластных золотому миллиарду. Может быть "тиранам", для признания их цивилизованными странами, нужно пригласить профессиональных демократов с лекциями о применении костяных пил? Другие равноправцы рассказали бы им, как толерантно укладывать оппозиционеров на стадионах, третьи цветонеопределившиеся - какие порошки предпочитают замешивать альтруисты в печеньки с чаем для скакунов. Но главное - отдавать нефть и людей гегемонам, тогда заживут бывшие "тираны" богато и спокойно, покупая кресло президента себе, жене, сыну, актеру...
30.04.2019, 22:33
Гость: вопрос

Лично у тебя спрашивал, несчастный, что ему лучше? Там народ, а не стадо, он разберется со своим президентом. "Лучше", ну и д...лы, бл.
30.04.2019, 22:07
Гость: Злой

Лучше бы Мадуро не испытывал судьбу, а вскочил в самолет, и прямиком в Ростов-на-Дону.
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