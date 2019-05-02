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Украинские военные сообщили о захвате 24 квадратных километров в Донбассе

14:04 2.05.2019
Фото: © Flickr / ministryofdefenceua
Сюжет: Противостояние на Украине

Украинские военные за год взяли под свой контроль около 24 квадратных километров территории в Донбассе, в том числе три населённых пункта. Об этом в ходе брифинга сообщил командующий операцией объединённых сил Сергей Наев.

«Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждение врага к уменьшению интенсивности огня и вследствие этого уменьшение количества потерь с нашей стороны», — приводит его слова RT.

В середине марта Наев проверил боеготовность дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации в акватории Азовского моря.

14 апреля 2014 года власти Украины начали «антитеррористическую операцию» на юго-востоке страны.

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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02.05.2019, 16:55
Гость: кактотак

Во-первых, не захватили, а освободили временно оккупированную территорию.
Во-вторых, тем, кто так переживает за Минские соглашения, следовало бы посмотреть карту на момент подписания и где проходила линия разграничения. Например, Дебальцево было подконтрольно ВСУ, но силами российских войск после подписания Минска-2 захвачено. так что чья бы мычала...
02.05.2019, 16:53
Гость: blog2038,.

"Украинские военные сообщили о захвате 24 квадратных километров в Донбассе"
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Первое, не захват, а освобождение.
Второе, курочка по зёрнышку клюёт.
02.05.2019, 16:15
Гость: Наивный

Автору "Украинские военные за год взяли под свой контроль около 24 квадратных километров территории в Донбассе"
Ну, если наш президент будет продолжать жевать сопли, то мы весь Донбасс профукаем. Он же трижды останавливал наступление ополченцев из-за окрика запада. Сдаёт и сдаёт позиции. И конца этому не видно.
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