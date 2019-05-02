"Украинские военные сообщили о захвате 24 квадратных километров в Донбассе"

14:04

Украинские военные за год взяли под свой контроль около 24 квадратных километров территории в Донбассе, в том числе три населённых пункта. Об этом в ходе брифинга сообщил командующий операцией объединённых сил Сергей Наев.

«Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждение врага к уменьшению интенсивности огня и вследствие этого уменьшение количества потерь с нашей стороны», — приводит его слова RT.

В середине марта Наев проверил боеготовность дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации в акватории Азовского моря.

14 апреля 2014 года власти Украины начали «антитеррористическую операцию» на юго-востоке страны.